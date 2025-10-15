'मैं नहीं, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें मना रहा हूं', खेसारी लाल यादव ने ला दिया नया ट्विस्ट

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार की राजधानी पटना 15 अक्टूबर को पहुंचे. इस दौरान चुनाव लड़ने को लेकर के कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, भविष्य में मैं कोशिश भी करूंगा कि ना लडू. मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुशी चंदा के रूप में देखूं. खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर लड़ना भी होगा तो उन्हीं को लगाऊंगा, लेकिन माना रहा हूं उनको वह मानने को तैयार नहीं हैं. वह मेरे से लड़ रही हैं. वह बोल रही हैं कि चुनाव नहीं लडूंगी.

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि कोशिश कर रहा हूं अगर मान जाएंगी तो लड़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं तो उनका भविष्य तय करना बड़ा विषय है. हमें जीत के जाकर के मुंबई नहीं रहना है. लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, मेरा विषय है उन समस्याओं को दूर करना. उन्होंने कहा कि स्टार्डम के दम पर तो लोग चुनाव की जाते हैं, लेकिन हम किसी के दर्द को ही नहीं समझ पाएंगे तो किसी के समस्या को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे.

भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है किसी को लड़ना चाहिए. अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी व्यवस्था बन सकते हो तो आप लड़ो नहीं तो मत लोड़ो. प्रयास है अगर वह एक बार एग्री हो जाए कि महीने में 20 दिन काम से कम वह अपने विधानसभा में बिताएंगी, तभी चुनाव लड़ाऊंगा नहीं तो नहीं.

इस बार बदलाव तय होगा इसको लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलने से लोगों में डर पैदा होता है. एक बार बदल करके देखिए तभी लोगों में डर पैदा होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो बदल देगा. किसी भी नेता के अंदर डर पैदा नहीं है. सभी लोग जाति धर्म के नाम पर जितने की उम्मीद में हैं. प्रयास हमारा रहना चाहिए बदलने का. बिहार चुनाव में आप भी पहुंच करके प्रचार प्रसार करेंगे इसको लेकर के खेसारी लाल ने कहा कि बिल्कुल मैं बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार करूंगा.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

