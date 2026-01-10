Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069787
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'दुनिया को बेवकूफ बनाना आता है, तभी राजनीति में आइए', फिर छलका खेसारी लाल यादव का दर्द

Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए या बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोई नेता या पार्टी नहीं हो सकती है. मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जनता को उठानी पड़ेगी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 10, 2026, 03:28 PM IST

Trending Photos

सच बोलने वाला राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता: खेसारी लाल यादव
सच बोलने वाला राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता: खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लगता है कि राजनीति से मोहभंग हो गया है. वे अब अभिनय को ही सही बता रहे हैं. उन्होंने शनिवार को यहां कहा कि मुझे लगता है कि सच बोलने वाला राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता है. सच बोलने से समस्या है.

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर कहा कि यह पूरे बिहार को पता है. यह चुनावी चीज है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार ही सही हूं. हम लोगों के लिए राजनीति सही नहीं है. राजनीति में सच बोलने से समस्या है. मुझे लगता है कि यहां जो सच बोलेगा वह राजनीति में बहुत आगे तक नहीं जाएगा. यहां सिर्फ झूठे वादे करना है. अगर आपको यह करने आता है तब ही आप राजनीति में आइए. दुनिया को बेवकूफ बनाना है, तब आओ.

उन्होंने आगे कहा कि हम लोग अपने जीवन में ईमानदारी से चले हैं. हमेशा से हमने जिम्मेदारी और ईमानदारी निभाई है. ये दोनों चीजें हममें थीं तभी हम यहां तक पहुंचे. विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए या बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोई नेता या पार्टी नहीं हो सकती है. मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जनता को उठानी पड़ेगी. जनता को अगर बेहतर बिहार दिख रहा है, तब भी ठीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूं. मैं बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं. अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो उन्हें बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा. अगर वे नहीं जाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे लिए यही सरकार है, तो यह उनका चुनाव है, उनकी अपनी सोच है. इसके लिए न मैं दोषी हूं, न कोई सरकार दोषी है. बिहार के लोगों को यह सोचना होगा. 

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: नीलकमल का देसी स्वैग और आकांक्षा का ग्लैमर, 'कमर 28' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका

TAGS

Khesari Lal YadavBhojpuri news

Trending news

Khesari Lal Yadav
'दुनिया को बेवकूफ बनाना आता है, तभी राजनीति में आइए', फिर छलका खेसारी का दर्द
Motihari News
रक्सौल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, अवैध घुसपैठ करते श्रीलंकाई नागरिक समेत दो गिरफ्तार
Jharkhand news
परिजनों के चेहरों पर मुस्कान: 14 जनवरी को झारखंड आएंगे नाइजर से रिहा हुए 5 मजदूर
Khesari Lal Yadav
आरजेडी की हार से लेकर भारत रत्न तक, खेसारी का बयान, पवन सिंह और निरहुआ पर भी तंज
Land for job scam
घोटालेबाजों की खैर नहीं! बगहा विधायक ने साधा लालू परिवार पर निशाना
Giriraj Singh
'बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं', गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेरा
JDU
'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार
Raxaul Income Tax Raid
तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी
KC Tyagi
क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- कोई औपचारिक संबंध नहीं
Bihar News
बिहार में बेखौफ भू-माफिया: पूर्व सांसद की जमीन पर कब्जे की कोशिश, CO की रोक भी बेअसर