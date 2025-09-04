Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव का गाना सोशल मीडिया पर छाया, 10 लाख से ज्यादा व्यूज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2909231
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव का गाना सोशल मीडिया पर छाया, 10 लाख से ज्यादा व्यूज

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर ‘गईल जबसे मिल के’ गाने पर डांस वीडियो साझा किया, जिसे फैंस ने खूब सराहा और गाने ने लाखों व्यू बटोरे. हाल ही में उनकी फिल्म गॉडफादर रिलीज हुई थी, जबकि अगली फिल्म श्री 420 छठ पूजा पर आएगी.

Edited By:  Shubham Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:42 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव का गाना सोशल मीडिया पर छाया
खेसारी लाल यादव का गाना सोशल मीडिया पर छाया

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अभिनय के साथ-साथ गायिकी की वजह से दर्शकों के बीच खासी पहचान रखते हैं. उनकी गायकी ने ही उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की मेगास्टार बना दिया है. खोसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'गईल जबसे मिल के' गाने पर शानदार डांस करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया, 'गईल जबसे मिल के.' अभिनेता के इस वीडियो को देखकर फैंस गाने को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं. वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार के चुनावी महाभारत को बिहारी Vs गुजराती बनाने में जुटे लालू और तेजस्वी यादव

गौरतलब है कि इस गाने को खुद खेसारी लाल यादव ने गाया है, इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं, और कंपोज केआरके यादव ने किया है. वहीं, डायरेक्ट और कोरियोग्राफ लक्की विश्वकर्मा ने किया है. गाने में अभिनेता के साथ अभिनेत्री स्वाती पांडे नजर आ रही हैं. फैंस दोनों की केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं और एक दिन में गाने को 1,027,915 व्यू मिल चुके हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनका नया गाना 'जान बाड़ा बबुआ' रिलीज हुआ था. इससे पहले मई में उनकी फिल्म 'गॉडफादर'' रिलीज हुई थी. दमदार एक्शन, शानदार डायलॉग डिलीवरी और स्टाइलिश अंदाज के साथ फिल्म प्रशंसकों को काफी पसंद आई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

निर्देशक पराग पाटिल ने फिल्म में सामाजिक मुद्दों को आधुनिक अंदाज में पेश किया है. कहानी प्राण ने लिखी है, जो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक चुनौतियों और एक आम इंसान के संघर्ष को दर्शाती है. फिल्म में खेसारीलाल यादव और यामिनी सिंह के अलावा आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे.

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म 'श्री 420' छठ पूजा के पावन अवसर पर रिलीज होगी. इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद एक पोस्ट के जरिए दी थी. मैड मूवीज बैनर तले इस फिल्म का निर्माण मधु शर्मा और समीर अफताब कर रहे हैं. वहीं, इसके निर्देशक प्रवीण कुमार गुदुरी हैं. सह-निर्माता अंशुमन सिंह हैं. फिल्म को संगीत कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. वहीं, लिरिक्स प्यारे लाल यादव और कृष्णा बेदर्दी ने दिए हैं और एडिटिंग गुर्जेंट सिंह ने की है.

इनपुट- आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Khesari Lal YadavBhojpuri

Trending news

Akhtarul Iman
'मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व से परहेज', RJD पर बरसे अख्तरुल ईमान
Krishna Allavaru
राहुल गांधी का सुझाव मानते तो लोगों को कठिनाई कम होती : GST पर बोलें कृष्णा अल्लावरु
patna news
डिजिटल सिस्टम की चूक, बुजुर्ग को गलत वाहन का चालान, थमाया गया 1000 रुपये का जुर्माना
bihar chunav 2025
बिहार के चुनावी महाभारत को बिहारी Vs गुजराती बनाने में जुटे लालू और तेजस्वी यादव
BPSC
13 सितंबर को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, 1298 पदों के लिए भर्ती
Actress Monalisa News
अभिनेत्री मोनालिसा ने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल नोट
Chirag Paswan
अमर्यादित टिप्पणी को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता : चिराग पासवान
Jamshedpur Crime News
लगातार दूसरे दिन बड़ी वारदात, कारोबारी की आंखों में मिर्च झोंक लूटे 30 लाख
Banka News
अवैध संबंध के शक में पति ने ले ली पत्नी की जान, परिजनों में मचा कोहराम
Bihar bandh
वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में NDA का जोरदार प्रदर्शन, महिलाओं की बड़ी भागीदारी
;