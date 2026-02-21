'काजल राघवानी का WELCOME है...', एक्ट्रेस संग दोबारा काम करने पर खुलकर बोले खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav On Kajal Raghwani: खेसारी लाल यादव ने पटना में मनोज तिवारी से लेकर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी तक पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी पर अपना रिएक्शन दिया. काजल राघवानी संग काम पर खेसारी लाल यादव खुलकर बोले. उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं कि किसी को काम के लिए मना करूं. अगर स्क्रिप्ट दमदार हो और काम का माहौल अच्छा हो, तो मुझे काजल के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है.
दरअसल, भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने हाल ही में एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि खेसारी लाल यादव के साथ वह फिर से काम करना चाहती हैं. काजल राघवानी के इसी बयान पर खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि वह इतने बड़े नहीं हैं कि किसी को मना करें. हालांकि, मैंने ऐसा नहीं सुना है कि वह मेरा साथ काम करना चाहती है. अगर ऐसा है तो स्वागत है.
बता दें कि भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने 21 जनवरी, 2026 दिन शनिवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया दी. खेसारी ने कहा कि उनके पास अभी ज्ञान कम है, जब किसी को कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं, तो ऐसा ही होता है. बता दें कि मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा के सदन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा बयान दिया था.
इतना ही नहीं खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है. मैंने उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूं. खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि राजनीति में अलग-अलग विचार हो सकते हैं. मगर, इधर-उधर की बातों से बिहार का भला नहीं होगा. काम करने से बिहार का भला होगा.
