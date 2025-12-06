'तुम्हारी खामोशी भी चुभती है और तुम्हारे आंसू भी...', आखिर खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्यों लिखा?

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव 5 दिसंबर, 2025 को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर जमकर निशाना साधा. अपने वीडियो में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने अपने बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर भी बात की. उन्होंने कहा कि छपरा की जनता से मुझे कोई शिकायत नहीं है. खैर, इन सबके बीच खेसारी लाल यादव की इंस्टाग्राम पर लगाई गई स्टोरी पर चर्चा हो रही है. चलिए जनाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी स्टोरी लगा दी, जो चर्चा का विषय बन गई.

दरअसल, भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है. उन्होंने इसी गाने को लेकर स्टोरी लगाई है. उनका नया गाना ‘तुहु रोअबू रानी’ बहुत जल्द रिलीज होने वाला है. इस गाने के टीजर (Teaser) को लेकर खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया है. इसी स्टेटस में यह लिखा हुआ कि 'तुम्हारी खामोशी भी चुभती है और तुम्हारे आंसू भी...'

‘तुहु रोअबू रानी’ म्यूजिक वीडियो का टीजर 6 दिसंबर, 2025 दिन शनिवार को जारी किया गया है. यूट्यूब के जीएमजे - ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन - भोजपुरी (GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri) चैनल पर इसका टीजर अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है. गाने को किशनकांत जी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है.

भोजपुरी के ‘तुहु रोअबू रानी’ (Tuhu Roabu Rani) सैड सॉन्ग में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस आर्या बंसल नजर आ रही हैं. इस गाने (Tuhu Roabu Rani) के टीजर में खेसारी और आर्या बंसल की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. इस (New Sad Song 2025) पर फैन्स का रिएक्शन भी आ रहा है. एक फैन ने लिखा कि तबाही मचेगा.

