'जिस दिन मैं खुला ना, तो नंगा कर दूंगा', किस भोजपुरी सुपरस्टार को खेसारी लाल यादव ने किया टारगेट?

Khesari Lal Yadav on Nirahua: भोजपुरी सिनेमा जगत से सपुरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिना नाम लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर बहुत कुछ बोला. खेसारी लाल यादव ने निरहुआ के तरफ से खुद पर किए गए जुबानी हमले का करारा जबाव दिया. राम मंदिर से लेकर खुद को सनातनी होने पर उठे सवाल को लेकर बातें कहीं.

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि भैय्या आप अपने शब्दों के चयन को सही करिए. जूता मारेंगे, बाजार में मिलेगा तो जूता से मारूंगा. खैर, देखेंगे कि कब मारेंगे, कौन सी बाजार होगी, जब मारेंगे, तब क्या होगा देखा जाएगा. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी ने अपने वीडियो में आगे कहा कि लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं. खेसारी ने कहा कि अगर मैं जिस दिन खुला ना, तो सबको नंगा कर दूं.

उन्होंने कहा कि मैंने कभी आपके बारे में कुछ बोला, आज मैं चुनाव लड़ने आ गया तो आप सभी लोग मेरे विरोधी हो गए. क्योंकि मैं आपकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था. आपकी कहीं बात को मैंने चुनाव के दौरान बोला तो आपके आईटी सेल ने उसे मेरा कहा हुआ बता दिया. खेसारी लाल यादव ने कहा कि रही बात राम मंदिर की तो मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं. बस मैं मुद्दे की बात करता करता हूं

भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं साल 2018 में कहा था कि आप राम मंदिर का शिलान्यास कीजिए, लेकिन स्कूल-कॉलेज और अस्पताल भी जरूरी हैं. उस बात को आप लोगों ने इस बार के चुनाव में उठाया और कहा कि खेसारी राम विरोधी है. अरे भाई! आपको लोगों ने साल 2019 के चुनाव में ये बात नहीं कही, साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नहीं कहीं, यहां तक की साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जब मैं आपके पार्टी के खिलाफ राजद से चुनाव लड़ने आ गया तो आप लोगों ने मुझे सनातन विरोधी बताया. खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप लोगों ने उस वक्त ये बातें इसलिए नहीं उठाई, क्योंकि मैं आप लोगों का प्रचार करता था.

