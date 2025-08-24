'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री (Bhojpuri Cinema Industry) के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का बड़ा धमाका किया है. वह बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं! दरअसल, खेसारी लाल यादव जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू (Khesari Lal Yadav Bollywood Debut) करने जा रहे हैं. खेसारी के फैंस के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि वे अब अपने चहेते सितारे को एक नए और धमाकेदार अंदाज में देख पाएंगे. वैसे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, वह किस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं मालूम तो चलिए यहां जान लीजिए.

वेब सीरीज 'जमानत' से बॉलीवुड डेब्यू

खेसारी लाल यादव अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत किसी फिल्म से नहीं, बल्कि एक वेब सीरीज से कर रहे हैं. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी के इस वेब सीरीज का नाम 'जमानत' है. इस वेब सीरीज को बॉलीवुड जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट कर रहे हैं. यह Rocket Reels नामक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

'जमानत' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी

वेब सीरीज 'जमानत' का ऐलान खेसारी लाल यादव ने खुद किया. साथ ही इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. पोस्टर में खेसारी का लुक बेहद इंटेंस और खतरनाक है. उनके चेहरे पर खून के निशान और आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है, जो उनके किरदार की गहराई को दिखा रहा है.

