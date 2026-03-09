निशांत के राजनीति में आने का खेसारी लाल यादव ने किया स्वागत, पवन सिंह को लेकर जताई गहरी संवेदना

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान युवा राजनीति का समर्थन किया और निशांत के राजनीतिक पदार्पण का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने परिवारवाद के आरोपों पर भी अपनी राय रखी. साथ ही पवन सिंह के राज्यसभा नहीं पहुंच पाने को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाया, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुखी करता है.
Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने हाल ही में राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने युवाओं के राजनीति में आने का जोरदार स्वागत किया और कहा कि नई पीढ़ी के लोगों का आगे आना लोकतंत्र के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है. निशांत के राजनीति में कदम रखने को लेकर पूछे गए सवाल पर खेसारी लाल यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि युवा नेतृत्व राज्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि अगर युवा राजनीति में सक्रिय होकर काम करेंगे तो इससे राज्य के विकास को नई गति मिल सकती है.
परिवारवाद के आरोपों पर रखी राय
राजनीति में अक्सर उठने वाले परिवारवाद के मुद्दे पर भी खेसारी लाल यादव ने अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति या पार्टी दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाती है तो कई बार वही आरोप उनके ऊपर भी लगने लगते हैं. उनके अनुसार यह राजनीतिक बहस का एक सामान्य हिस्सा है और इसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.
पवन सिंह को लेकर जताई संवेदना
बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक और बड़े सितारे Pawan Singh के राज्यसभा में नहीं जा पाने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह पवन सिंह की पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बात का दुख है कि इतने लंबे समय से पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया.
मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए
खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह जैसे कलाकार लंबे समय से अपनी पार्टी के लिए मेहनत और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत करता है और उसे उसका हक नहीं मिलता तो यह बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचाती है. खेसारी के इन बयानों ने एक बार फिर यह दिखाया कि वह न सिर्फ युवा राजनीति का समर्थन करते हैं, बल्कि अपने साथियों के सम्मान और अधिकारों को लेकर भी बेहद संवेदनशील हैं.
रिपोर्ट: रजनीश