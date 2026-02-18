खेसारी लाल यादव ने पत्नी चंदा को बताया 'जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा', बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल

Khesari Wife Birthday: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त सिंगिंग के दम पर उन्होंने करोड़ों फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. पर्दे पर उनके स्टाइल और रोमांस की चर्चा अक्सर होती रहती है, लेकिन रियल लाइफ में उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. खेसारी की पत्नी चंदा यादव, जो हमेशा से उनके हर संघर्ष में साथ खड़ी रहीं, एक बार फिर चर्चा में हैं. 17 फरवरी को चंदा यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसकी झलक खुद खेसारी ने सोशल मीडिया पर शेयर की. उनके इमोशनल मैसेज ने फैंस को भी भावुक कर दिया और देखते ही देखते पोस्ट पर बधाइयों की बाढ़ आ गई.

भावुक पोस्ट से जताया प्यार

खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए बेहद प्यार भरा कैप्शन लिखा-'मेरे जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा है आप… आपकी मुस्कान से ही हमारी दुनिया रोशन है. आपके जन्मदिन पर बहुत-बहुत बधाई, खुशियां और प्यार चंदा! हैप्पी हैप्पी बर्थडे! लव यू!' इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस ने चंदा यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और इस जोड़ी की जमकर तारीफ की.

संघर्ष के दिनों की मजबूत साथी

आज भले ही खेसारी सुपरस्टार हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी-चोखा बेचकर अपना गुजारा किया. उस मुश्किल दौर में चंदा यादव हर कदम पर उनके साथ रहीं. पैसों की तंगी हो या संघर्ष के दिन, दोनों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया. यही वजह है कि खेसारी अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं.

फैंस ने दी ढेरों शुभकामनाएं

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, फैंस ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने दोनों की जोड़ी को मेड फॉर ईच अदर बताया तो किसी ने उनके प्यार और संघर्ष को प्रेरणादायक कहा.फैंस ने चंदा यादव को जन्मदिन की बधाई दी और खेसारी के इस प्यार भरे अंदाज की खूब सराहना की.