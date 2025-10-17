भोजपुरी की 'आइटम क्वीन‌' को चिराग पासवान ने दिया टिकट, सीमा सिंह को LJP (R) ने मढ़ौरा से चुनावी मैदान में उतारा

LJP (R) Candidate List 2025: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस सीमा सिंह अब राजनीति में कदम रख रही हैं. उन्हें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है. सीमा सिंह का चुनाव लड़ना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता पार्टी को इस सीट पर फायदा दिला सकती है.

कौन हैं सीमा सिंह जानिए

दरअसल, सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोजपा (R) ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत में 'डांसिंग क्वीन' और 'आइटम क्वीन‌' के तौर पर मशहूर रहीं हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा सिंह ने बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के सौरव सिंह से शादी किया है.

लोजपा (R) ने सभी 29 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) ने 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को अपने खाते की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए है. हालांकि, चिराग पासवान की पार्टी ने बुधवार को ही 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी. लोजपा (रामविलास) की तरफ से जारी दूसरी लिस्ट के अनुसार, पार्टी ने बेलसंड से अमित कुमार को टिकट दिया, जबकि मढ़ौरा से सीमा सिंह, शेरघाटी से उदय कुमार सिंह, रजौली से विमल राजवंशी, बोधगया से श्यामदेव पासवान, बोचहा से बेबी कुमारी, गोविंदपुर से बिनीता मेहता, बख्तियारपुर से अरुण कुमार और फतुहा से रुपा कुमारी चुनावी मैदान में हैं.

लोजपा (रामविलास) ने इसके अलावा बहादुरगंज से मोहम्मद कलिममुद्दीन, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, महुआ से संजय कुमार सिंह, मनेर से जितेंद्र यादव और कसबा से नितेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है.

