शॉर्ट ड्रेस में माही श्रीवास्तव ने डांस कर टेम्परेचर किया हाई, 'दिलवा में रखिहs' गाने से पिया को दे डाली इस बात की धमकी!

Bhojpuri New Release Song: भोजपुरी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने अपने नए गाने से तहलका मचा दिया है. उनका नया गया रिलीज हो गया है और फैंस को काफी पसंद आ रहा है. गाने का नाम है 'दिलवा में रखिहs'. इस म्यूजिक वीडियो में माही ने अपने ग्लैरस अंदाज और जबरदस्त डांस मूव्स से फैंस को अपना कायल बना दिया है. उनका गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दिलवा में रखिहs गाने में माही श्रीवास्तव अपने पिया से कह रही कि कितना भी डराओगे, कितान भी धमकाओगे, लेकिन उसकी बात में नहीं आएंगी. ना ही डर के रहेंगी. अगर पिया अपने घर की भलाई चाहते हैं तो उसे अपने दिल में रखें, नहीं तो वह कुछ कर के मर जाएंगी. गाने में माही श्रीवास्तव कहती है कि पिया बिना बुरा हाल है. गाने में माही के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. एथनिक आउटफिट में दिखने वाली माही ने इस बार क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहना है. उनके डांस स्टेप बेहद स्मूथ है. गाने का म्यूजिक तो इतना धमाकेदार है कि आपको डांस करने के लिए मजबूर कर देगा.

इस गाने को सिंगर शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. वही इसके लिरिक्स को रवि यादव ने लिखा है. म्यूजिक का काम विकी वॉक्स ने किया है और इसके निर्माता रत्नाकर कुमार है. बता दें कि दिलवा में रखिहs गाने को Worldwide Records Bhojpuri पर अपलोड किया गया है. इस गाने को खबर लिखे जाने तक 8 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने पर फैंस ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- वाह क्या आवाज है शिल्पी राज की. एक ने लिखा- माही ने क्या जबरदस्त डांस किया है, देखकर मजा आ गया. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- वाह शिल्पी दी इस गाने की जितनी तारीफ की जाए, कम है.