Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3039424
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

शॉर्ट ड्रेस में माही श्रीवास्तव ने डांस कर टेम्परेचर किया हाई, 'दिलवा में रखिहs' गाने से पिया को दे डाली इस बात की धमकी!

Bhojpuri New Release Song: भोजपुरी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव का नया गाना 'दिलवा में रखिहs' ने तहलका मचा दिया है. गाने को फैंस जमकर प्यार दे रहे हैं.  माही श्रीवास्तव ने गाने में जबरदस्त डांस किया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

शॉर्ट ड्रेस में माही श्रीवास्तव ने डांस कर टेम्परेचर किया हाई, 'दिलवा में रखिहs' गाने से पिया को दे डाली इस बात की धमकी!
शॉर्ट ड्रेस में माही श्रीवास्तव ने डांस कर टेम्परेचर किया हाई, 'दिलवा में रखिहs' गाने से पिया को दे डाली इस बात की धमकी!

Bhojpuri New Release Song: भोजपुरी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने अपने नए गाने से तहलका मचा दिया है. उनका नया गया रिलीज हो गया है और फैंस को काफी पसंद आ रहा है. गाने का नाम है 'दिलवा में रखिहs'. इस म्यूजिक वीडियो में माही ने अपने ग्लैरस अंदाज और जबरदस्त डांस मूव्स से फैंस को अपना कायल बना दिया है. उनका गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दिलवा में रखिहs गाने में माही श्रीवास्तव अपने पिया से कह रही कि कितना भी डराओगे, कितान भी धमकाओगे, लेकिन उसकी बात में नहीं आएंगी. ना ही डर के रहेंगी. अगर पिया अपने घर की भलाई चाहते हैं तो उसे अपने दिल में रखें, नहीं तो वह कुछ कर के मर जाएंगी. गाने में माही श्रीवास्तव कहती है कि पिया बिना बुरा हाल है. गाने में माही के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. एथनिक आउटफिट में दिखने वाली माही ने इस बार क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहना है. उनके डांस स्टेप बेहद स्मूथ है. गाने का म्यूजिक तो इतना धमाकेदार है कि आपको डांस करने के लिए मजबूर कर देगा.

यह भी पढ़ें: 'जब से तोहरे...' त्रिशा कर मधु और कल्लू की जोड़ी ने 'फुलगोभी' गाने से मचाया धमाल

Add Zee News as a Preferred Source

इस गाने को सिंगर शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. वही इसके लिरिक्स को रवि यादव ने लिखा है. म्यूजिक का काम विकी वॉक्स ने किया है और इसके निर्माता रत्नाकर कुमार है. बता दें कि दिलवा में रखिहs गाने को Worldwide Records Bhojpuri पर अपलोड किया गया है. इस गाने को खबर लिखे जाने तक 8 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने पर फैंस ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- वाह क्या आवाज है शिल्पी राज की. एक ने लिखा- माही ने क्या जबरदस्त डांस किया है, देखकर मजा आ गया. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- वाह शिल्पी दी इस गाने की जितनी तारीफ की जाए, कम है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mahi SrivastavaBhojpuri New Release Song

Trending news

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD का सदस्य बनना बहुत आसान, बस करना होगा ये काम
Trisha Kar Madhu
'जब से तोहरे...' त्रिशा कर मधु और कल्लू की जोड़ी ने 'फुलगोभी' गाने से मचाया धमाल
patna news
पटना में बजेगा खेल महाकुंभ का डंका, पटना में ट्रैक पर होगी अफसर की चुनौती
Khesari Lal Yadav
क्या खेसारी लाल यादव ने चुरा लिया पवन सिंह का गाना? भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा बवाल
Silao Khaja
नवादा: इस मिठाई के बिना अधूरा है 'शादी' का स्वाद! दुल्हन भी ले जाती है अपने ससुराल
Khesari Lal Yadav
बवाल मचाने आ गया! खेसारी लाल यादव के 'लहंगा में मीटर 2' का Motion Poster आउट
Bihar Weather
बिहार में आज कैसा रहेगा तापमान? घर से निकलने से पहले जानें मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
Rajan Ji Maharaj
'अरे शरण में आया हूं...', जब आप थक जाएं तो सुनिए राजन जी महाराज का ये सुंदर भजन
Jharkahnd News
क्या है कोढ़ा गैंग? जो आंखों के सामने ही कर लेता है छिनतई, पुलिस का बड़ा खुलासा
Jharkhand news
Jharkhand News: पाकुड़ के किसानों के लिए खुशखबरी, 19 लैंपस में बेच सकेंगे धान