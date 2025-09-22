'मैं मुस्लिम लड़का और वो हिंदू लड़की, फिर...', मनी मिराज और वन्नू दी ग्रेट विवाद में नया ट्विस्ट

Bhojpuri News: यूट्यूबर मनी मिराज ने हाल ही में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट के साथ चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई, जब वन्नू दी ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी के नाम पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया था. मनी मिराज ने स्वीकार किया कि उन्हें वन्नू दी ग्रेट से लगाव था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी. उन्होंने कहा कि हां, मैं कबूल करता हूं कि उनसे लगाव था, एक अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शादी नहीं करनी थी.

धर्म को बताया शादी में सबसे बड़ी बाधा

मनी मिराज ने शादी न करने का एक बड़ा कारण धर्म को बताया. उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूं और वो हिंदू हैं. हमारे अलग-अलग धर्म हैं. मेरे परिवार और समाज (मुस्लिम धर्म) को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह नहीं चाहते कि किसी हिंदू लड़की से शादी करके लोगों को नाराज करे.

शादी की अटकलों पर लगा विराम

मनी मिराज ने साफ तौर पर कहा कि वे फिलहाल शादी नहीं कर रहे हैं और न ही वन्नू दी ग्रेट से उनका अब कोई संबंध है. इस बयान से उन्होंने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया, जो उनके और वन्नू दी ग्रेट के बीच शादी की खबरों को लेकर चल रही थीं.

क्या है पूरा मामला जानिए

बता दें कि बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज और एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट के बीच विवाद चल रहा है. वन्नू दी ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी करके धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने मनी मिराज पर जबरन शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था. वन्नू दी ग्रेट ने सोशल मीडिया पर अपने और मनी मिराज के एक साथ के वीडियो भी पोस्ट किया है.

