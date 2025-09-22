'मैं वन्नू दी ग्रेट से प्यार करता था, लेकिन शादी...', मनी मिराज का बड़ा कबूलनामा
'मैं वन्नू दी ग्रेट से प्यार करता था, लेकिन शादी...', मनी मिराज का बड़ा कबूलनामा

Mani Miraj on Vannu d Great: एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों पर मनी मिराज ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. हां, वन्नू दी ग्रेट से लगाव था, लेकिन शादी करने की बात नहीं थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:17 AM IST

मनी मेराज (File Photo)
मनी मेराज (File Photo)

Mani Miraj: बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने अपने वकील शिवनंदन भारती के साथ हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात की. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से मनी मिराज और वन्नू डी ग्रेट के बीच चल रहे विवाद पर थी, क्योंकि एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी के नाम पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया था.

'मैं वन्नू दी ग्रेट से लगाव था'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनी मिराज ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में इंसाफ की उम्मीद है. मनी मिराज ने कहा कि हां मैं कबूल करता हूं कि उनसे (Vannu D Great) लगाव (Love) था. एक अच्छी दोस्ती थी. मगर, शादी नहीं करनी थी, वह चाहती हैं कि शादी करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि हां, हम साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे. यह बात मनी मिराज के वकील ने भी कही.

'मैं मुस्लिम और वो हिंदू, फिर शादी कैसे'
मनी मिराज ने कहा कि शादी कैसे कर सकते हैं, वह (Vannu D Great) दूसरे धर्म की हैं और मैं दूसरे धर्म का. जो मेरे घर और मैं जिस समाज (मुस्लिम धर्म) से आता हूं, ये किसी को मंजूर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी हिंदू लड़की को शादी करके घर लगाऊं को लोगों को बुरा लगे.  

'मेरी टीम तोड़ने की साजिश हो रही'
बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने कहा कि वन्नू दी ग्रेट के साथ मेरी जोड़ी हिट थी, बहुत सारे लोग चाहते थे कि यह जोड़ी टूटे. तीसरे लोग हमारी टीम को तोड़ रहे हैं. मेरे खिलाफ बहुत लोग साजिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं.

वन्नू दी ग्रेट से शादी नहीं करेंगे मिराज
इस विवाद के बीच मनी मिराज (Mani Miraj) ने अपनी और वन्नू दी ग्रेट की शादी की अटकलों पर भी विराम लगा दिया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे फिलहाल शादी नहीं कर रहे हैं और न ही वन्नू डी ग्रेट से उनका कोई संबंध है.

