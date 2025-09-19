Bhojpuri News: कहां हैं मनी मिराज हो गया खुलासा? वन्नू दी ग्रेट ने ये वीडियो किया पोस्ट

Vannu d Great News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में इस वक्त भूचाल आया हुआ है. इसकी वजह है कि एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट ने बिहार के यूट्यूबर मनी मरीज पर बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. वन्नू दी ग्रेट ने मनी मिराज पर आरोप लगाया है कि उसने उनसे शादी करके धोखा दे दिया है. इस आरोप के बाद मनी मिराज फिलहाल अभी लापता हैं. वहीं, वन्नू दी ग्रेट ने अपने सोशल मीडिया पर एक रील वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में मनी निरीज के गायब होने की वजह बताई जा रही है.

इंस्टाग्राम पर वन्नू दी ग्रेट ने पोस्ट किया वीडियो

वन्नू दी ग्रेट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा कि ये है मनी मेराज उनके परिवार या टीम की प्लानिंग मुझे फंसाने के लिए...शायद ये भूल रहे हैं सच या कानून या जनता से बड़ा कोई नहीं, चाहे कोई कितनी साजिश रच ले.

वन्नू दी ग्रेट और मनी मिराज का ये है विवाद

बता दें कि सोशल मीडिया पर वन्नू दी ग्रेट एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वे रोते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रही हैं. उन्होंने दावा किया है कि बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने उनसे शादी की, उनका यूज किया और अब उन्हें छोड़ दिया है. वन्नू का कहना है कि वे मनी मिराज के साथ काम करती थीं और दोनों ने शादी किया था. वन्नू दी ग्रेट ने वीडियो में दावा किया है कि वह पिछले ढाई साल से मनी मिराज के साथ रिश्ते में थीं.

मनी मिराज पर आरोप क्या है जानिए

वन्नू दी ग्रेट का दावा है कि मनी मिराज उन्हें अपनी पत्नी मानता था, लेकिन अब वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मनी मिराज ने उनके साथ जबरदस्ती और शारीरिक उत्पीड़न किया. जब वह विरोध करती थीं, तो मिराज कहता था कि 'तुम मेरी बीवी हो'.

