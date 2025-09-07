'पाती अक्षर सम्मान 2025' से नवाजे गए मनोज भावुक, भोजपुरी साहित्य और सिनेमा में योगदान के लिए मिला पुरस्कार

Manoj Bhawuk: भोजपुरी साहित्य, सिनेमा और वैश्विक प्रचार-प्रसार में विशिष्ट योगदान के लिए मनोज भावुक को वर्ष 2025 का ‘पाती अक्षर सम्मान’ प्रदान किया गया. बलिया में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रो. सदानंद शाही और डॉ. अशोक द्विवेदी ने दिया. भावुक ने इसे जिम्मेदारी का प्रतीक बताया.
Manoj Bhawuk: भोजपुरी भाषा, साहित्य और सिनेमा के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाने वाले प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, कवि, फिल्म गीतकार, टीवी प्रस्तोता व भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को वर्ष 2025 का 'पाती अक्षर सम्मान' प्रदान किया गया. यह सम्मान ‘विश्व भोजपुरी सम्मेलन’ और ‘पाती रचना मंच’ की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 13वें अधिवेशन के दौरान बलिया के टाउन हॉल में दिया गया.
कार्यक्रम में प्रख्यात साहित्यकार प्रो. सदानंद शाही और पाती पत्रिका के संपादक डॉ. अशोक द्विवेदी ने भावुक को यह सम्मान प्रदान किया. सम्मान स्वरूप उन्हें प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि दी गई.
इस अवसर पर समारोह में वक्ताओं ने मनोज भावुक के भोजपुरी साहित्य, सिनेमा, टीवी, ओटीटी, पत्रकारिता और वैश्विक मंचों पर भोजपुरी के प्रतिनिधित्व को सराहा. मनोज भावुक ने युगांडा और लंदन जैसे देशों में रहते हुए भी भोजपुरी में लगातार रचना की और अंततः अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर खुद को पूर्णतः भोजपुरी के लिए समर्पित कर दिया. वे आज भोजपुरी के एक प्रमुख वैश्विक प्रतिनिधि माने जाते हैं. सम्मान स्वीकार करते हुए भावुक ने कहा, 'सम्मान माने भरोसा, भरोसा खातिर आभार. सम्मान माने जिम्मेदारी, त जेतना सपरी, जेतना औकात बा, कोशिश करब.'
कार्यक्रम में वर्ष 2025 के लिए गिरिडीह पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बलभद्र और कवि मिथिलेश गहमरी, जबकि गत वर्ष (2024) के लिए लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर के भोजपुरी विभागाध्यक्ष डॉ. जयकांत सिंह 'जय' को भी 'पाती अक्षर सम्मान' से सम्मानित किया गया.
संस्था द्वारा पूर्व में सम्मानित साहित्यकारों में आनंद संधिदूत, राजगुप्त, डॉ. विष्णुदेव तिवारी, शंभुनाथ उपाध्याय, डॉ. शत्रुघ्न पांडेय, डॉ. कमलेश राय, हीरालाल ‘हीरा’, दिनेश पांडेय, डॉ. ब्रजभूषण मिश्र, विजय शंकर पांडेय, और अन्य कई प्रमुख नाम शामिल हैं.
गौरतलब है कि मनोज भावुक को पूर्व में भारतीय भाषा परिषद, भाऊराव देवरस सेवा न्यास, फिल्मफेयर, फेमिना, भिखारी ठाकुर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉरीशस, नार्वे, इंग्लैंड, दुबई और नेपाल जैसे देशों में भी सम्मानित किया जा चुका है. हाल ही में उन्हें दिल्ली प्रेस व सरस सलिल द्वारा उनकी पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा का इतिहास’ के लिए बेस्ट राइटर अवार्ड भी प्रदान किया गया है.
