मनोज भावुक ने फिर मचाया धमाल! फिल्म 'दुलहिनिया नाच नचावे' के लिए मिला बेस्ट गीतकार का अवार्ड

Manoj Bhavuk: भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गीतकार मनोज भावुक को 15 मार्च 2026, रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलिल भोजपुरी सिने अवार्ड्स 2026 में बेस्ट लिरिसिस्ट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार उन्हें फिल्म 'दुलहिनिया नाच नचावे' के गीतों के लिए दिया गया. पुरस्कार प्रदान करते हुए इम्पा प्रेजिडेंट अभय सिन्हा ने उनकी कला और योगदान की सराहना की. अवार्ड मिलने के बाद मनोज भावुक ने भोजपुरी सिनेमा के शुरुआती दौर के चर्चित फिल्म लेखक, निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा तथा निर्माता निशांत उज्ज्वल का विशेष आभार व्यक्त किया. मनोज भावुक ने कहा कि मुझे फिल्मों से लिरिसिस्ट के रूप में जोड़ने का श्रेय रजनीश मिश्रा को ही जाता है.

मनोज भावुक और रजनीश मिश्रा की यादगार जोड़ी

मनोज भावुक और म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की जोड़ी हमेशा यादगार गीतों के लिए जानी जाती रही है. इनके सहयोग से बनी फिल्में और उनके गीत भोजपुरी संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं. फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' का लोकप्रिय गीत 'तोर बउरहवा रे माई', फिल्म 'मेहमान' का गीत 'मेरे राम', और फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' के गीतों ने भोजपुरी संगीत को नई पहचान दिलाई. इनके गीतों की लोकप्रियता और भावनात्मक गहराई ने मनोज भावुक को भोजपुरी संगीत जगत में एक स्थायी पहचान दिलाई.

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भोजपुरी सिनेमा के इनसाइक्लोपीडिया और सांस्कृतिक राजदूत

भोजपुरी जगत में मनोज भावुक की पहचान एक शालीन कवि, गज़लकार, संपादक, फिल्म लिरिसिस्ट और फिल्म इतिहासकार के रूप में है. वे आधुनिक भोजपुरी के उन चुनिंदा रचनाकारों में से हैं जिन्होंने बौद्धिक गहराई और लोकप्रियता के बीच संतुलन बनाए रखा. उनकी शोधपरक पुस्तक 'भोजपुरी सिनेमा के संसार' में 2025 तक के भोजपुरी सिनेमा का समग्र इतिहास संकलित किया गया है. इसके अलावा 'चलनी में पानी' और 'तस्वीर जिंदगी के' जैसी चर्चित पुस्तकें उनके साहित्यिक योगदान को दर्शाती हैं. मनोज भावुक को भोजपुरी का सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है और उन्होंने कभी भी व्यावसायिक लाभ के लिए अश्लील या द्विअर्थी गीत नहीं लिखे.

वैश्विक अनुभव और वर्तमान कार्यक्षेत्र

पेशे से इंजीनियर रहे मनोज भावुक ने विदेशों में भी काम किया, लेकिन अंततः अपनी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट आए. लंदन और अफ्रीका में रहने के अनुभव ने उन्हें वैश्विक दृष्टि दी और वे भोजपुरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के प्रयासों में सक्रिय हैं. वर्तमान में मनोज भावुक महुआ नेटवर्क में प्रोग्रामिंग हेड के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले वे भोजपुरी के कई प्रमुख चैनलों के साथ-साथ जी टीवी, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी और सारेगामापा जैसे प्रतिष्ठित मंचों से लेखक और प्रोजेक्ट हेड के रूप में जुड़े रहे.