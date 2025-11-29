Advertisement
भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक सम्मानित, सम्मेलन में मिला चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार

अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में साहित्यकार मनोज भावुक को उनकी पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ के लिए चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार दिया गया. यह पुस्तक 1931 से अब तक के भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का विस्तृत दस्तावेज है.

Nov 29, 2025

मनोज भावुक
मनोज भावुक

अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विख्यात भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को उनकी पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ के लिए प्रतिष्ठित चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें अमनौर, छपरा में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया. सम्मान समारोह में पर्यटन एवं कला-संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने उन्हें सम्मानित किया.

28 से 30 नवंबर 2025 तक चले इस अधिवेशन में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, सांसद मनोज तिवारी, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायिका कल्पना पटवारी, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर सहित देश-विदेश के लेखक, कवि, शोधकर्ता और पत्रकार शामिल हुए. कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा, संस्कृति और साहित्य को मजबूत करने पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं.

मनोज भावुक की पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ को भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है. इसका प्रकाशन मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली ने किया है. पुस्तक में 1931 से लेकर वर्तमान समय तक भोजपुरी फिल्मों की यात्रा, चुनौतियां और उपलब्धियां विस्तार से शामिल हैं. यह किताब शोध, तथ्य और विरासत को समाहित करती है.

अफ्रीका और इंग्लैंड में इंजीनियर रह चुके मनोज भावुक को भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी साहित्य के बीच की मजबूत कड़ी माना जाता है. वे सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गीतकार भी हैं. उनके लिखे गीत आज देश के प्रमुख गायक गाते हैं. “तोर बउरहवा रे माई” से प्रसिद्ध हुए भावुक ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म “आपन कहाये वाला के बा” के सभी गीत लिखे हैं. उनकी रचनाओं में भोजपुरी भाषा की मिठास, संस्कार और शब्दों की गहराई साफ झलकती है.

