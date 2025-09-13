Manoj Bhawuk: मनोज भावुक हुए ‘भारतीय भाषा सम्मान-2025’ से सम्मानित, भोजपुरी को मिला राष्ट्रीय गौरव
Manoj Bhawuk: मनोज भावुक हुए ‘भारतीय भाषा सम्मान-2025’ से सम्मानित, भोजपुरी को मिला राष्ट्रीय गौरव

Manoj Bhawuk: भोजपुरी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मनोज भावुक को 'भारतीय भाषा सम्मान-2025' से सम्मानित किया गया. वाराणसी में आयोजित 'भारतीय भाषा समागम' में यह सम्मान प्रदान किया गया, जहां भोजपुरी को पहली बार राष्ट्रीय मंच पर विशेष मान्यता मिली, जिसे भावुक ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की.

Manoj Bhawuk: भोजपुरी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार मनोज भावुक को 'भारतीय भाषा सम्मान-2025' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें हिन्दुस्थान समाचार समूह द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित 'भारतीय भाषा समागम-2025' के अवसर पर प्रदान किया गया.

यह भी पढ़ें: 'पाती अक्षर सम्मान 2025' से नवाजे गए मनोज भावुक

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हिन्दुस्थान समाचार समूह के अध्यक्ष अरविंद भालचंद्र मार्डीकर, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक अतुल भाई कोठारी ने संयुक्त रूप से मनोज भावुक को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि भोजपुरी को पहली बार भारतीय भाषाओं की मुख्यधारा में सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया. इस समय काशी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी के चलते काशी में भोजपुरी की उपस्थिति और महत्व और भी व्यापक रूप में देखने को मिला. 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तक भोजपुरी में संवाद कर रहे हैं, जिससे भाषा की स्वीकार्यता का नया अध्याय लिखा जा रहा है. सम्मान प्राप्त करने के बाद मनोज भावुक ने भावुकता से कहा, 'भोजपुरी अब अपना हक और सम्मान चाहती है. जैसे हिन्दुस्थान समाचार समूह ने इसे मान्यता दी है, वैसे ही देश की सरकार भी इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी मान्यता दे.'

कार्यक्रम का विषय 'पंच प्रण: स्वभाषा और विकसित भारत' रहा, जिसमें देश की विविध भाषाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस वर्ष सम्मानित होने वाले अन्य साहित्यकारों में हिन्दी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, नेपाली, मैथिली, बांग्ला, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, मलयालम और तिब्बती भाषा के लेखक शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त पत्रकारिता, विधि एवं न्याय, सिविल सेवा और प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी सम्मानित किया गया. इस अवसर पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

कार्यक्रम का शुभारंभ संगीतकार डॉ. सुरेंद्र कुमार के मधुर गायन से हुआ, जबकि मंच संचालन हिन्दुस्थान समाचार के संपादक जीतेन्द्र तिवारी ने किया. ‘युगवार्ता’ (संपादक संजीव कुमार) और ‘नवोत्थान’ (संपादक बद्रीनाथ वर्मा) पत्रिकाओं का लोकार्पण भी इसी अवसर पर किया गया. भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में यह आयोजन एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

