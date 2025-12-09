Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3034869
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Manoj Tiwari Hit song: 'रिंकिया के पापा' ही नहीं, मनोज तिवारी के ये गाने भी रहे 'सुपरहिट'

Manoj Tiwari Hit song: मनोज तिवारी ने भोजपुरी में कई ऐसे गाने गाए हैं जो आज भी वायरल है. 'बगल वाली जान मारेली' से लेकर 'ए गुड्डी ढेर भईल चोरवा सपहियां' लोगों की जुबान पर रहता है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:28 PM IST

Trending Photos

Manoj Tiwari: 'रिंकिया के पापा' ही नहीं, मनोज तिवारी के ये गाने भी रहे 'सुपरहिट'
Manoj Tiwari: 'रिंकिया के पापा' ही नहीं, मनोज तिवारी के ये गाने भी रहे 'सुपरहिट'

Manoj Tiwari Hit song: आज राजनीति में सक्रिय रहने वाले मनोज तिवारी ने भोजपुरी को एक से एक हिट गाने दिए हैं. उनके गानों को आज भी सुना जाता है. उनके गानों के लिरिक्स इतने शानदार होते हैं कि फैंस बार-बार सुनना पसंद करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मनोज तिवारी के 5 पॉपुलर गानों के बारे में, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी को अश्लील कहने वालों जरा ये गाना भी सुन लो, एक समय में मनोज तिवारी और भाग्यश

बगल वाली जान मारेली
पहला गाना है 'बगल वाली जान मारेली' (Bagal Wali Jaan mareli). जिसे 13 साल पहले T-Series Hamaar Bhojpuri पर रिलीज किया गया था. इस गाने के लोग आज भी कायल है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 75 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इसके लिरिक्स ललन पांडे ने लिखे हैं और मनोज तिवारी ने अपनी मधुर आवाज दी है. इस गाने को म्यूजिक देने का काम धनंजय मिश्रा ने किया है. ये गाना आज भी सोशल मीडिया पर काफी फेमस है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोरिया चांद के अंजोरिया
दूसरा गाना 'गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो' (Goriya Chand Ke Anjoriya Nion Gore Badu Ho) है. इस गाने को यूट्यूब चैनल T-Series Hamaar Bhojpuri पर 21 नवंबर 2013 में अपलोड किया गया था. इस गाने को अब तक 36 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखा है. मनोज तिवारी ने इस गाने को अपनी मधुर आवाज दी है. इस फिल्म में भाग्यश्री मनोज तिवारी के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते नजर आई थी. इस गाने में इन दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी. आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर रहता है.

ए गुड्डी ढेर भईल चोरवा सपहियां
मनोज तिवारी के फेमस गानों में से एक है ए गुड्डी ढेर भईल चोरवा सिपहियां (E Guddi Dher Bhail Chorwa Sipahiya). इस गाने को 13 साल पहले T-Series Hamaar Bhojpuri पर अपलोड किया गया था. इस गाने को अब तक 20 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके है. इस गाने के बोल मनोज-प्रभु नाथ ने लिखे थे. आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर रहता है.
 
चट देनी मार देली खींच के तमाचा
चौथा गाना है 'चट देनी मार दिहली खींच के तमाचा' (chat deni maar dehli kinch ke tamacha). इस गाने को भी T-Series Hamaar Bhojpuri पर 13 साल पहले अपलोड किया गया था. इस गाने को खबर लिखे जाने तक 93 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बना रहता है. गाने की ये लाइन ही ही हस देहले रिंकिया के पापा काफी वायरल है.

बबुनी के लागल बा शहर के हवा
पांचवां गाना 'बबुनी के लागल बा शहर के हवा' (Babuni ke lagal ba sahar ke hawa) है. इस गाने को 14 साल पहले T-Series Regional पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 3.5 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना भी अपने लिरिक्स को लेकर काफी चर्चा में रहता है, जिसे भूषण दुआ ने लिखा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Manoj Tiwari Hit songmanoj tiwari

Trending news

Manoj Tiwari Hit song
Manoj Tiwari: 'रिंकिया के पापा' ही नहीं, मनोज तिवारी के ये गाने भी रहे 'सुपरहिट'
Bihar Government Scheme
UPSC के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सहारा बनी 'संबल' योजना, ₹1 लाख दे रही सरकार
Bihar politics
'अलिखेश जी ज्यादा उधर मत सटिए, नहीं तो तेजस्वी वाला...', लोकसभा में बोले ललन सिंह
Bihar News
पटना गार्डनियर रोड अस्पताल बनेगा मॉडर्न: 1 साल में 7 मंजिला बिल्डिंग, 100 नए बेड
manoj tiwari
भोजपुरी को अश्लील कहने वालों जरा ये गाना भी सुन लो, एक समय में मनोज तिवारी और भाग्यश
nishant kumar
क्या सच में निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, उनकी पॉलिटिकल लांचिंग को रोक कौन रहा है?
Bihar Crime News
11 महीनों में 30 करोड़ की शराब जब्त और 2963 गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में शराबबंदी का सच!
Purav Jha
मधुबनी के पूरव झा आज सोशल मीडिया पर मचा रहे तहलका, आपने देखा या नहीं...
Bihar Board Vacancy
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, BSEB में आईटी–कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की निकाली भर्ती
nishant kumar
निशांत के राजनीति में आने से CM नीतीश होंगे खुश तो तेजस्वी की बढ़ेगी टेंशन?