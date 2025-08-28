Bhojpuri Song: 'जब से चढ़ल बा जवानी', मनोज तिवारी के नए गाने के बारे में जानिए

Bhojpuri Song Manoj Tiwari: भोजपुरी में मनोज तिवारी एक बहुत पुराना गाना 'जब से चढ़ल बा जवानी' है. इस गाने की खूब चर्चा होती है. यह गाना सुपरहिट था. अब इसी नाम से एक और गाना बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का लेकर आए हैं, जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. 'जब से चढ़ल बा जवानी' गाना वीडियो में खुद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं. चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानते हैं.

मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी

'जब से चढ़ल बा जवानी' गाने को मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी है, जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रही है. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में एक्टर पारस के साथ एक्ट्रेस गरिमा भी हैं. यह म्यूजिक वीडियो 26 अगस्त, 2025 को T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

फैंस इस गाने पर जमकर प्यार लुटा रहे

मनोज तिवारी के फैंस इस गाने पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि पुराने खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं. वहीं, एक अन्य फैन्स ने मनोज तिवारी की तारीफ करते हुए लिखा कि शेर बूढ़ा हो जाए, लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूल सकता... मनोज तिवारी भोजपुरी गायकी के वही शेर हैं.

'लौट आया शेर फिर से उसी अंदाज में'

इस गाने पर एक यूजर ने लिखा कि BEAT भले ही पुराना हो, लेकिन VIBE आज भी KILLER है. एक और यूजर ने लिखा कि लौट आया शेर फिर से उसी अंदाज में, किताबों पर धूल जमने से कहानी खत्म नहीं हुआ करते मेरे भाई.

'ससुरा बड़ा पइसावाला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा

बता दें कि मनोज तिवारी ने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पइसावाला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जो एक बड़ी हिट साबित हुई. वह सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने टीवी पर भी अपनी पहचान बनाई है. मनोज तिवारी 'बिग बॉस सीज़न 4' में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आ चुके हैं.

