Bhojpuri Song: 'जब से चढ़ल बा जवानी', मनोज तिवारी के नए गाने के बारे में जानिए
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2899693
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bhojpuri Song: 'जब से चढ़ल बा जवानी', मनोज तिवारी के नए गाने के बारे में जानिए

Jab Se Chadhal Ba Jawani Song: भोजपुरी का एक गाना जो धमाल मचा रहा, वह है मनोज तिवारी का नया सनसनीखेज गाना जब से चढ़ल बा जवानी. इस गाने को खुद मनोज तिवारी ने गाया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 28, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

भोजपुरी गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)
भोजपुरी गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song Manoj Tiwari: भोजपुरी में मनोज तिवारी एक बहुत पुराना गाना 'जब से चढ़ल बा जवानी' है. इस गाने की खूब चर्चा होती है. यह गाना सुपरहिट था. अब इसी नाम से एक और गाना बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का लेकर आए हैं, जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. 'जब से चढ़ल बा जवानी' गाना वीडियो में खुद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं. चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानते हैं. 

मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी
'जब से चढ़ल बा जवानी' गाने को मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी है, जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रही है. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में एक्टर पारस के साथ एक्ट्रेस गरिमा भी हैं. यह म्यूजिक वीडियो 26 अगस्त, 2025 को T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. 

फैंस इस गाने पर जमकर प्यार लुटा रहे
मनोज तिवारी के फैंस इस गाने पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि पुराने खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं. वहीं, एक अन्य फैन्स ने मनोज तिवारी की तारीफ करते हुए लिखा कि शेर बूढ़ा हो जाए, लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूल सकता... मनोज तिवारी भोजपुरी गायकी के वही शेर हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

'लौट आया शेर फिर से उसी अंदाज में'
इस गाने पर एक यूजर ने लिखा कि BEAT भले ही पुराना हो, लेकिन VIBE आज भी KILLER है. एक और यूजर ने लिखा कि लौट आया शेर फिर से उसी अंदाज में, किताबों पर धूल जमने से कहानी खत्म नहीं हुआ करते मेरे भाई.

यह भी पढ़ें: 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के', खेसारी लाल यादव सच में जलवा पैदा करने की मशीन!

'ससुरा बड़ा पइसावाला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा
बता दें कि मनोज तिवारी ने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पइसावाला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जो एक बड़ी हिट साबित हुई. वह सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने टीवी पर भी अपनी पहचान बनाई है. मनोज तिवारी 'बिग बॉस सीज़न 4' में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आ चुके हैं. 

यह भी पढ़ें:'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri songmanoj tiwari

Trending news

Vaishali Assembly Seat
वैशाली में 2000 के बाद से कभी नहीं हारी JDU, क्या इस बार कायम रह पाएगा रिकॉर्ड?
patna news
पटनाः 5वीं की छात्रा की मौत मामले में हंगामा, नाराज भीड़ ने पुलिसकर्मी का सिर फोड़ा
West Singhbhum news
Jharkhand: चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा, बंडामुंडा में बेपटरी हुई मालगाड़ी
Jaish-e-Mohammed
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच बिहार में घुसे 3 आंतकी,जानिए कब-कब हुआ हमला
Gayaji News
बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, उधर गयाजी के महाबोधि मंदिर में ड्रोन गिरा!
bihar chunav 2025
Voter Adhikar Yatra: जानकी मंदिर में राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने की पूजा-अर्चना, लगे मोदी-मोदी के नारे
Bihar News
नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी, हाई अलर्ट जारी
Lalganj Assembly Seat
लालगंज में क्या फिर खिलेगा कमल या विपक्ष की होगी जीत, देखें इस बार के चुनावी समीकरण?
patna news
लड़के का चक्कर या BPSC निकालने का प्रेसर? पटना के एक हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी
Jehanabad news
जहानाबाद पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
;