भोजपुरी को अश्लील कहने वालों जरा ये गाना भी सुन लो, एक समय में मनोज तिवारी और भाग्यश्री की जोड़ी ने मचाया था धमाल

Manoj Tiwari or Bhagyashree Viral Song: मनोज तिवारी भले ही आज राजनीति में सक्रिय हो गए हो, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में एक से बढ़कर एक धमाकेदार गाने गाए हैं. उन्हीं में से है 'गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो'. एक तरफ जहां भोजपुरी गानों को अश्लील कहा जाता है, वही, ये गाना इसे नकारता हुआ दिखाई देता है. इस गाने को यूट्यूब चैनल T-Series Hamaar Bhojpuri पर 21 नवंबर 2013 में अपलोड किया गया था. इस गाने को अबतक 36 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

भाग्यश्री और मनोज तिवारी की जबरदस्त केमेस्ट्री

'गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो' गाने के लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखा है. मनोज तिवारी ने इस गाने को अपनी मधुर आवाज दी है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर लाल सिन्हा है. ये गाना फिल्म देवा का गाना है. इस फिल्म में सलमान खान के पहले फिल्म की हिरोइन भाग्यश्री अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते नजर आ चुकी है. मनोज तिवारी (ManoJ Tiwari) और भाग्यश्री के सुपरहिट गानों में से एक गाना 'गोरिया चांद के अंजोरिया’ है. इस गाने में इन दोनों की कैमिस्ट्री फैंस काफी पसंद आई थी. आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर रहता है.

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन

इस गाने पर फैंस ने शानदार रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी में ऐसे ही गाने बनते जो मान सम्मान में चार चांद लगा देते. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा, इसे कहते हैं पुराना क्लासिक भोजपुरी लव सॉन्ग. एक और अन्य यूजर ने लिखा, आज भी यह गाना दिल के किसी कोने में बसा हुआ है. भोजपुरी की मिठास क्या सही झलकता है. मनोज भैया के जोर नाईखे. एक अन्य यूजर ने लिखा, कितनी शालीनता थी पहले के गानों में. बता दें कि मनोज तिवारी आज राजनीति में सक्रिय है. इस बीच भी वो गाने गाते रहते हैं. बिहार चुनाव के दौरान उनका नया गाना हां हम बिहारी है जी काफी वायरल हुआ था.