मनोज तिवारी का वादा और अमित शाह से नजदीकी: क्या पवन सिंह के लिए खुलेंगे संसद के उच्च सदन के दरवाजे?

Pawan Singh News: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है. हालांकि, 26 फरवरी, 2026 से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की हो रही है. हो भी क्यों ना, क्योंकि पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के लिए काम ही कुछ इतना बड़ा किया है. खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए. राज्यसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को संसद के उच्च सदन में भेजेगी? पावरस्टार से किया अपना वादा निभाएगी?

याद करिए साल 2025 का वह दौर जब भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था. उस वक्त बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पार्टी ने पवन सिंह के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है. तब मनोज तिवारी का तर्क था कि पवन सिंह विधायक नहीं, सांसद बनना चाहते हैं और पार्टी उन्हें सही समय पर सही जगह से मौका देगी. अब जबकि 5 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, तो माना जा रहा है कि अब वह सही समय आ गया है. क्या बीजेपी अपना वादा निभाने जा रही है?

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर एनडीए का समीकरण बिगाड़ दिया था. हालांकि, साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह एनडीए के लिए सियासी संकटमोचक बनकर उभरे और राजपूत और युवा मतदाता एनडीए के पक्ष में गोलबंद हुए. जिसका असर यह हुआ कि शाहाबाद और मगध के उन इलाकों में एनडीए ने करीब क्लीन स्वीप किया.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यसभा की सीटों का गणित, बीजेपी की 2 सीटें पक्की

बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों में से संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है. चर्चा है कि एक सीट पर नितिन नबीन और दूसरी सीट पर पवन सिंह के नाम पर मुहर लग सकती है. एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं, ऐसे में सभी 5 सीटें जीतने के लिए उसे मात्र 3 और विधायकों के जुगाड़ की जरूरत होगी. बता दें कि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, बीजेपी के पास 89 विधायक हैं.

ध्यान रहें कि पवन सिंह आसनसोल टिकट विवाद और फिर बीजेपी से निष्कासन के बाद काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अहसास करा दिया कि शाहाबाद क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटों पर उनकी पकड़ क्या है.

यह भी पढ़ें: 'मोटी कमाई के लिए बीजेपी खत्म करना चाहती है शराबबंदी', मुकेश सहनी का तीखा हमला