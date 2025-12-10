बिना गुनगुनाएं नहीं रह पाते थे कॉलेज के लड़के, 14 साल का हो गया मनोज तिवारी का ये सुपरहिट गाना

Manoj Tiwari Hit Song: मनोज तिवारी ने भोजपुरी में कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है. उन्हीं गानों में से एक हैं 'चलल कर ए बबुनी ओढनिया संभाल के'. इस गाने को रिलीज हुए भले ही 14 साल से अधिक हो गए हो, लेकिन ये आज भी उतना ही लोकप्रिय है. इस गाने को T-Series Regional पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने पर 3.5 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'चलल कर ए बबुनी' गाना फिल्म बंधन टूटे ना का है. इस गाने में मनोज तिवारी लड़की से कहते हैं कि ओढ़नी यानी दुपट्टा संभाल कर चला करों, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को लोगों की नजर लग सकती है. बता दें कि इस गाने को खुद मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी है. वहीं, इस गाने के लिरिक्स को विनय बिहारी ने लिखा है. फिल्म बंधन टूटे ना में भी मनोज तिवारी को लोगों ने काफी पसंद किया था, ये उस दौर में मनोज तिवारी की सबसे लोकप्रिय फिल्मों से एक है.

मनोज तिवारी के इस गाने पर फैंस ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक यूट्यूब पर कमेंट कर लिखा- बहुत ही अच्छा सॉन्ग, जिसे मैं पसंद कर रहा हूं. एक और ने कमेंट कर लिखा- मनोज तिवारी भैया का सदाबहार गीत. एक और ने लिखा- मनोज तिवारी के गाने काफी अच्छे होते हैं, जिन्हें बार-बार सुनने को दिल करता है. बता दें कि मनोज तिवारी अब अभिनेता के साथ-साथ राजनेता भी बन चुके हैं और वर्तमान समय में बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं. वे अपनी कला को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और समय-समय पर अपने गाने रिलीज करते रहते हैं. छठ-पूजा से लेकर बिहार चुनाव तक मनोज तिवारी ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं. बिहार चुनाव के दौरान उनका गाना 'हां हम बिहारी है जी' काफी वायरल हुआ था.