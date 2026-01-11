Advertisement
'खेसारी' को ड्राइवर रखना चाहते है मनोज तिवारी? निरहुआ ने बातों ही बातों में साधा निशाना

Bhojpuri news: कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन में सांसद मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह की एंट्री ने दर्शकों को खूब हंसाया. शो में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा और मनोज तिवारी के ड्राइवर के किस्से को लेकर मजाक किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:06 PM IST

Bhojpuri news: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन का आगाज हो चुका है और काउच पर नए-नए गेस्ट को देखा जा रहा है. हाल ही में शो में सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव और पवन सिंह को देखा गया. शो में तीनों को खूब मस्ती करते हुए देखा गया है, लेकिन निरहुआ ने नाम लेकर खेसारी पर निशाना साधा है.

शो में मनोज तिवारी के ड्राइवर को लेकर बात हो रही थी. कपिल शर्मा मनोज तिवारी से ऑडियंस द्वारा भेजे गए सवाल करते हैं और पूछते हैं कि एक फैन का कहना है कि आपका ड्राइवर रैली में गाड़ी को गलत दिशा में ले जा रहा था, इससे अच्छा आप हमें ड्राइवर रख लीजिए. इसका जवाब सुनकर मनोज तिवारी हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन निरहुआ कहते हैं कि अगर नाम खेसारी होता, तो शायद इसके बारे में सोचा जाता. ये सुनकर पवन सिंह भी जोरदार तरीके से हंसते हैं.

दरअसल शो में दिनेश लाल सिंह यादव ने खुलासा किया था कि मनोज तिवारी सिर्फ सुपरस्टार को ड्राइवर की नौकरी देते हैं. उनके पहले ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का पवन था और जो अब है उसका नाम दिनेश है. ये सुनकर सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते, लेकिन मनोज तिवारी कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है और अब तो दिनेश भी नौकरी छोड़कर भाग गया है.

बता दें कि खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट से छपरा से चुनाव लड़ा था और मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसे निरहुआ ने जमकर भुनाया था. उनका कहना था कि जो राम का सगा नहीं है, वो देश का कैसे होगा? आरजेडी के नेता राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी को भाजपा के टिकट से उतरी छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था.

रिपोर्ट: आईएएनएस

