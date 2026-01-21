रामलला प्रतिष्ठा दिवस की तीसरी वर्षगांठ पर रिलीज हुआ मनोज भावुक का गीत ' मेरे राम '

Manoj Bhavuk Song: 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई. इस ऐतिहासिक क्षण से ठीक एक दिन पहले भगवान राम पर आधारित एक भावपूर्ण हिंदी गीत 'मेरे राम' रिलीज किया गया. हालांकि यह गीत न तो अयोध्या से जुड़ा है और न ही मूर्ति स्थापना से, बल्कि यह उस राम का गीत है जो हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं. मन से सच्ची पुकार हो तो वही राम हर समस्या का समाधान बनकर सामने आ जाते हैं.

इस भावनात्मक गीत के गीतकार हैं हिंदी-भोजपुरी के प्रख्यात कवि मनोज भावुक. भोजपुरी फिल्म 'मेहमान' का यह विशेष गीत आज ही एस आर के म्यूजिक चैनल पर रिलीज किया गया है. दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म के नायक हैं लोकप्रिय अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू, और यह गीत उन्हीं की आवाज में है. फिल्म का निर्माण रोशन सिंह ने किया है, सह-निर्माता हैं शर्मिला आर. सिंह, जबकि निर्देशन की कमान संभाली है लाल बाबू पंडित ने. खास बात यह है कि फिल्म के कुल 9–10 गीतों में यह एकमात्र हिंदी गीत है, जिसे संभवतः भगवान राम की व्यापकता को ध्यान में रखकर हिंदी में रखा गया है.

गीत के बोल मन को छू लेने वाले हैं. मनोज भावुक लिखते हैं

ये अंधी गलियां हैं, इनमें भटक रहे नर-नारी,

रंक की बात करूं क्या मैं, जब राजा यहां भिखारी.

तुम बिन सब कुछ लगे अधूरा, तुम बिन सब बेकाम,

… मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम.

आगे वे कहते हैं

तोड़ के सारे बंधन मैं भी द्वार तुम्हारे आया,

नींद से जागा, होश में आया, तुम बिन मन घबराया.

तुम ही हो रघुवर मेरे इस चित्त में आठों याम,

… मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम.

इस गीत का संगीत दिया है भोजपुरी सिनेमा के चर्चित लेखक, निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा ने. मनोज भावुक और रजनीश मिश्रा की जोड़ी जब-जब साथ आई है, उसने यादगार रचनाएं दी हैं. चाहे फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' का गीत 'तोर बउरहवा रे माई' हो या हालिया फिल्मों 'दुल्हिनिया नाच नचावे' और 'आपन कहाये वाला के बा' के गीत—इस जोड़ी ने हर बार इतिहास रचा है.

मनोज भावुक केवल गीतकार ही नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक और मशहूर शायर भी हैं. भोजपुरी सिनेमा पर लिखी उनकी पुस्तक ‘भोजपुरी सिनेमा के संसार’ उन्हें इस विधा का इनसाइक्लोपीडिया कहे जाने का अधिकार देती है. उन्हें फिल्मफेयर, फेमिना, दिल्ली प्रेस, भारतीय भाषा सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. आज के दौर में भोजपुरी फिल्मी गीतों की गिरती गुणवत्ता के बीच मनोज भावुक एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं. वे शैलेन्द्र, मजरूह, अंजान और लक्ष्मण शाहाबादी जैसे महान गीतकारों की परंपरा की याद दिलाते हुए समकालीन संवेदना को अपनी रचनाओं में पिरोते हैं.

जहां तक फिल्म 'मेहमान' की बात है, यह एक पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म है, जो समाज को सकारात्मक संदेश देती है. फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू के साथ दर्शना बनिक, पूजा ठाकुर, समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडेय, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, रामसुजन सिंह, बीना पांडेय, संजीव मिश्रा, सोनू पांडेय, स्वस्तिका, अनु पांडेय, रिंकू आयुषी, अखिलेश वर्मा, माधवी श्री और विष्णु कुमार जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे.

