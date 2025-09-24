पर्पल ड्रेस में मोनालिसा का ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया पर दिखाईं दिलकश अदाएं
पर्पल ड्रेस में मोनालिसा का ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया पर दिखाईं दिलकश अदाएं

Monalisa News:भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने नए फोटोशूट से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. पर्पल शाइनी ड्रेस और मिनिमल मेकअप में उनका स्टाइलिश अवतार देखकर फैंस तारीफें करते नहीं थक रहे.

 

Monalisa News: भोजपुरी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा का जादू सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिलता रहता है. एक्ट्रेस जो कुछ पोस्ट करती हैं, वो आते ही सोशल मीडिया पर छा जाता है. एक्ट्रेस के दीवाने उनके बोल्ड लुक्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने पर्पल लुक से फैंस के दिलों की धड़कन को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रोक दिया है. मोनालिसा ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है, जिसमें वो पर्पल ड्रेस में दिख रही हैं.

एक्ट्रेस ने स्किनी और शाइनी कपड़े वाली पर्पल ड्रेस पहनी है, जिसके साथ पोनी बनाकर एक्ट्रेस ने राउंड शेप के ईयररिंग पहने हैं. अपने लुक को खूबसूरत बनाने के लिए मोनालिसा ने मिनिमल मेकअप किया है. एक्ट्रेस का ओवरऑल लुक इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए. एक्ट्रेस ने पोज देने के मामले में भी बॉलीवुड डीवास को पीछे छोड़ दिया है. एक्ट्रेस कभी सोफे पर तो कभी दरवाजे पर सिजलिंग पोज दे रही हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, पर्पल लव.

फैंस भी मोनालिसा के लुक के दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने तारीफ कर लिखा, आप इस उम्र में भी बहुत-बहुत सुंदर हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, हाय... कौन ऐसे लुक पर अपना दिल नहीं हारना चाहता. बता दें कि मोनालिसा फिलहाल देश के अलग-अलग राज्यों में इवेंट्स कर रही हैं. उनका अभी कोई सीरियल पाइपलाइन में नहीं है. एक्ट्रेस का पूरा फोकस फेस्टिवल इवेंट्स है और बाकी सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से ही अपनी मौजूदगी का अहसास करा देती हैं.

एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 5.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. मोनालिसा को कई सुपरनैचुरल शो में देखा गया है, जिसमें 'नजर', 'नजर-2', 'श्मशान चंपा', 'नमक इश्क का', 'बेकाबू' और 'जादू तेरी नजर' शामिल हैं. एक्ट्रेस 'रात्रि के यात्री' नाम की फिल्म में भी नजर आई थीं.
