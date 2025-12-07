Advertisement
सलमान खान की ये 4 हीरोइनें जो बनीं भोजपुरी सिनेमा की स्टार, रवि किशन और मनोज तिवारी के साथ किया धमाकेदार काम!

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 07, 2025, 02:21 PM IST

Bhojpuri News: बॉलीवुड कई अभिनेत्रियां भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में काम किया है. रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ कई फिल्मों में दमदार अभियनय किया, जिनमें नगमा, भाग्यश्री, भूमिका चावल और रंभा का नाम शामिल है. हालांकि, विडंबना यह है कि इनमें से कई तो बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, जबकि कुछ ही हिंदी या अन्य क्षेत्रीय सिनेमा में नजर आती हैं. आइए, नजर डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर, जिन्होंने सलमान खान के साथ हिट फिल्में दी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया.

भाग्यश्री 
एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साल 1989 में सलमान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्य किया था. उन्होंने सुपरस्टार मनोज तिवारी के साथ फिल्म देवा से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा. भाग्यश्री ने मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ जनम जनम क साथ और एगो चुम्मा दे द राजा जी, जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, बाद में प्रोड्यूसर बन गईं थीं. उन्होंने खुद अपने पति हिमालय दसानी को फिल्म 'एगो चुम्मा दे द राजा जी' का निर्माता बना दिया. 

नगमा
साल 1990 में सलमान के साथ फिल्म बागी से डेब्यू किया था. इन्होंने भी भोजपुरी फिल्मों में काम किया. नगमा ने सुपरस्टार रवि किशन के साथ दूल्हा मिलल दिलदार से भोजपुरी में कदम रखा, जो हिट साबित हुई. एक्ट्रेस नगमा ने रवि किशन के साथ पंडित जी बताई न बिआह कब होई, गंगा और मनोज तिवारी के साथ हनुमान भक्त हवलदार और राजा ठाकुर जैसी कई फिल्में की.

रंभा 
सलमान के साथ फिल्म जुड़वा (1997) और बंधन (1998) में काम किया. रंभा ने सुपरस्टार रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्मों में काम किया. बांके बिहारी एमएलए, राम-बलराम और रसिक बलमा जैसे फिल्मों में काम किया है.

भूमिका चावला
सलमान के साथ बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम साल 2003 में डेब्यू करनी वाली भूमिका चावला ने भी भोजपुरी सिनेमा में काम किया है. उनकी एकमात्र भोजपुरी फिल्म गंगोत्री थी, जिसमें उन्होंने मनोज तिवारी के साथ काम किया. इस फिल्म का निर्माण अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन दीपक सावंत ने किया था और इसमें अमिताभ बच्चन ने भी गेस्ट अपीयरेंस दी थी.

