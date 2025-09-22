Navratri 2025: 'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज, नवरात्रि पर खेसारी का फैंस को तोहफा

Keshari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने प्रशंसकों को तोहफा दिया है. उनकी आगामी फिल्म 'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज हो गया है. खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर इस गाने को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, फिल्म 'गॉडफादर' का धमाकेदार गाना 'जया मां' खेसारी लाल यादव की आवाज में रिलीज हो गया है. नवरात्रि की शुभकामनाएं!

उनकी इस पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस इस पर जमकर कमेंट्स कर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह गीत खेसारी लाल यादव और सुगम सिंह ने मिलकर गाया है. बोल छोटू यादव ने लिखे हैं. संगीत कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. 3 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में खेसारी को पारंपरिक वेशभूषा में देवी के पंडाल में देखा जा रहा है, जिसमें वह नवरात्रि के रंग-बिरंगे उत्सव को जीवंत कर रहे हैं.

टैक्निशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले इस गाने को पराग पाटिल ने निर्देशित किया और राकेश रोशन सिंह के साथ मिलकर निर्माण भी किया है. बात करें फिल्म 'गॉडफादर' की तो इसका ट्रेलर पहले ही मेकर्स ने जारी कर दिया है. एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर ट्रेलर में दिखाया गया है कि खेसारी इस फिल्म में डबल रोल (बेटे-बाप) निभाते दिखाई देंगे.

टैक्निशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले फिल्म को पराग पाटिल, राकेश रोशन सिंह, और सुबोध सेठ ने प्रोड्यूस किया है. वहीं फिल्म का निर्देशन पराग पाटिल ने किया है. इसकी कहानी प्राणनाथ ने लिखी है और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. फिल्म में खेसारीलाल यादव के अलावा यामिनी सिंह, आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में दिखेंगे. अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म 'श्री 420' छठ पूजा के पावन अवसर पर रिलीज होगी.

इनपुट: आईएएनएस

