बिग बॉस 19 में नीलम गिरी हुईं नॉमिनेट, आम्रपाली दुबे ने फैंस से की वोट देने की अपील

Neelam Giri News: टीवी रियल्टी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत जितनी धमाकेदार हुई है, उतनी ही तेजी से अब शो में कंटेस्टेंट्स के रिश्ते, लड़ाइयों और नॉमिनेशन का दौर भी देखने को मिल रहा है. इस बार शो में एक से बढ़कर एक सेलेब्रिटी शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नीलम गिरी का नाम सबसे अलग है. नीलम गिरी अपनी सादगी और अपनेपन से दर्शकों के दिल में जगह बना रही हैं, लेकिन शो की स्ट्रेटेजी और घर में रह रहे कंटेस्टेंट्स की गुटबाजी का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है. पहले ही हफ्ते में नीलम गिरी नॉमिनेट हो गई हैं, जिससे उनके चाहने वालों को झटका लगा है. ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और बड़ी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे उनके समर्थन में खुलकर सामने आई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से नीलम के लिए वोट की अपील की है.

आम्रपाली दुबे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह बताती हैं कि शूटिंग के बाद उन्होंने सीधे 'बिग बॉस 19' देखा है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें नीलम गिरी के नॉमिनेट होने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत वोट कर दिया. वीडियो में आम्रपाली कहती हैं, मेरा अभी-अभी शूट का पैकअप हुआ है. पैकअप होते ही मैंने कॉस्ट्यूम भी नहीं बदली और सीधे बिग बॉस देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की नीलम गिरी वहां गई हैं. मुझे पता चला कि नीलम नॉमिनेट हो गई हैं तो मैंने उन्हें वोट कर दिया है.

आम्रपाली दुबे ने अपने फैंस और भोजपुरी दर्शकों से अपील करते हुए कहा, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी नीलम को वोट करें. उसे बिग बॉस के घर में रहकर अपने आप को साबित करने का समय और मौका दें. आम्रपाली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस भी इस अपील पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

बिग बॉस के घर में इस हफ्ते काफी उथल-पुथल देखने को मिली. नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान घरवालों ने खुलकर एक-दूसरे के नाम लिए और उसके पीछे की वजहें भी बताईं। इस बार नीलम गिरी के साथ जिन अन्य सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है, उनमें तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, प्रणीत मोरे और नतालिया का नाम शामिल है.

कई कंटेस्टेंट्स ने नीलम को 'सॉफ्ट टारगेट' बताया और कहा कि वो अभी तक खुद को ठीक से साबित नहीं कर पाई हैं. कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि वह दूसरे कंटेस्टेंट्स के असर में रहती हैं और खुद का कोई मजबूत स्टैंड नहीं लेतीं. हालांकि नीलम का कहना है कि वह बराबरी से गेम खेल रही हैं और धीरे-धीरे अपनी जगह बना रही हैं.

