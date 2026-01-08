Advertisement
नीलकमल सिंह का देसी स्वैग और आकांक्षा पुरी का ग्लैमर, 'कमर 28' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका

Bhojpuri New Song Kamar Twenty Eight Release: नीलकमल सिंह का नया म्यूजिक वीडियो 'कमर 28' यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है. इस गाने में आकांक्षा पुरी संग नीलकमल सिंह की जोड़ी जमी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 08, 2026, 11:57 PM IST

नीलकमल सिंह (Photo- वीडियो ग्रैब)
Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ. यह गाना रिलीज होते ही धूम मचा रहा है. उनका 'कमर 28' गाना भोजपुरी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस म्यूजिक वीडियो के साथ एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी एक फिर नीलकमल सिंह के साथ नजर आ रही हैं और दोनों की जोड़ी ने फिर से गर्दा उड़ा दिया है.

'कमर 28' गाने के म्यूजिक वीडियो में आकांक्षा सिंह के सिजलिंग अवतार और नीलकमल के देसी स्वैग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया. इस गाने में नीलकमल सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी की 'कमर 28' की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. यह म्यूजिक वीडियो पार्टी वाइब्स से भरपूर है.

इस गाने को नीलकमल सिंह ने गाया है. जबकि, लीरिक्स धीरज बबुआन ने लिखा है. वहीं, म्यूजिक एडीआर आनंद ने दिया है. गाने के वीडियो को सुमीत कुमार ने डायरेक्ट किया गया है. साथ ही कोरियोग्राफर भी वही हैं. अब एक तरफ नीलकमल सिंह की जादुई आवाज है, तो दूसरी तरफ आकांक्षा पुरी का ग्लैमरस अंदाज, जो दर्शकों को मस्त कर दे रहा है.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'कमर 28' को T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 8 जनवरी, 2026 को अपलोड किया है. वहीं, फैंस कमेंट्स में इस जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन्स ने लिखा कि म्यजिक से ही पता चल जाता है कि नीलकमल भैया का गाना है. इसी तरह से लगातार कमेंट आ रहे हैं.

बता दें कि आकांक्षा सिंह और नीलकमल सिंह हाल ही में सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए हैं. उनके पिछले कोलैबोरेशन ने सोशल मीडिया पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और उनके रील्स को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

यह भी पढ़ें: 'पीसेल पलंग जवानी रजऊ', जच रही है यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी

