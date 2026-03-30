नीलकमल सिंह पर क्यों भड़कीं रक्षा गुप्ता? 'लईके में धईके सुताला' में दिखा इस झगड़े की असली वजह

Neelkamal Singh: भोजपुरी म्यूजिक के शौकीनों के लिए नीलकमल सिंह एक बार फिर फुल पावर एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं. सिंगर का नया 'लईके में धईके' रिलीज होते ही फैन्स के जुबान पर ऐसा चढ़ा है, जैसे पान का रंग. इस म्यूजिक वीडियो में नीलकमल के साथ भोजपुरी की ग्लैमरस एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं. चलिए बिना वक्त लगाए इस गाने के बारे में सबकुछ जान लेते हैं.

शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रहीं रक्षा गुप्ता

'लईके में धईके' म्यूजिक वीडियो की यूएसपी नीलकमल और रक्षा गुप्ता की नोक-झोंक वाली केमिस्ट्री है. इस वीडियो में रक्षा गुप्ता एक पत्नी के किरदार में हैं, जो अपने ऑन-स्क्रीन पति की नशे की आदत से बहुत परेशान हैं. वह कभी साड़ी... तो कभी शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

एनर्जेटिक अंदाज में नजर आ रहे नीलकमल सिंह

वहीं, नीलकमल सिंह अपने सिग्नेचर देसी और एनर्जेटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है. गाने के बोल 'लईके में धईके सुताला' दर्शकों को खूब गुदगुदा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नीलकमल सिंह ने इस गाने को गाया

इस भोजपुरी गाने को नीलकमल सिंह ने अपनी आवाज दी है. 'लईके में धईके' म्यूजिक वीडियो में नीलकमल सिंह के साथ रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं. वहीं, इस प्यारे गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक ADR आनंद ने दिया है. 'लईके में धईके' गाने के वीडियो को Neelkamal Singh Official के यूट्यूब चैनल पर 29 मार्च, 2026 को अपलोड किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'ये गाना नहीं...सीधा रिकॉर्ड तोड़ने वाला तूफान है', 'टच बडी' से छा गए पवन सिंह