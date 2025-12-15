Advertisement
धुन जबरदस्त, बीट्स मस्त...वीडियो में नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज, ये है न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग 'Delhi NCR'

Bhojpuri New Song Delhi NCR: नीलकमल सिंह ने 'दिल्ली- एनसीआर' (Delhi NCR) सॉन्ग को अपनी खास अंदाज में गाया है. इस गाने में एक हाई-एनर्जी डांस नंबर है, जिसमें मॉडर्न म्यूजिक और तड़क-भड़क वाले बीट्स का शानदार फ्यूजन देखने को मिलता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 15, 2025, 10:36 AM IST

Trending Photos

नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज (Photo- वीडियो ग्रैब)
Bhojpuri New Song Delhi NCR Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के पावर-पैक स्टार नीलकमल सिंह नए साल के जश्न के लिए अपना जबरदस्त पार्टी सॉन्ग लेकर आ गए हैं. नीलकमल सिंह ने नए साल के जश्न को और भी धमाकेदार बनाने के लिए न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग 'Delhi NCR' म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया है.  भोजपुरी गाना 'Delhi NCR' आते ही दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया है. 

जबरदस्त बीट्स और रैप
भोजपुरी गाना 'दिल्ली- एनसीआर' (Delhi NCR) एक हाई-एनर्जी डांस नंबर है, जिसमें मॉडर्न म्यूजिक और तड़क-भड़क वाले बीट्स का शानदार फ्यूजन देखने को मिलता है. गाने में खास तौर पर जो रैप सेक्शन है, वह युवाओं को बेहद पसंद आ रहा है और उन्हें थिरकने पर मजबूर कर रहा है. न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग में नीलकमल सिंह के साथ एक्ट्रेस श्वेता महारा नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी ने कमाल का डांस किया है.

नीलकमल सिंह ने अपनी खास अंदाज में गाया ये गाना
'दिल्ली- एनसीआर' (Delhi NCR) सॉन्ग को नीलकमल सिंह ने अपनी खास अंदाज में गाया है. इस गाने के लिरिक्स आशुतोष तिवारी (Ashutosh Tiwari) ने लिखे हैं. जबकि, म्यूजिक शुभम राज (Shubham Raj) ने दिया है. गाने के बोल में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम (NCR) की पार्टियों और लाइफस्टाइल का जिक्र है. जिससे आज का यूथ आसानी से कनेक्ट कर पा रहा है.

एनर्जी लेवल अलग लेवल पर
नीलकमल सिंह का एनर्जी लेवल और उनका डांस गाने को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. म्यूजिक वीडियो (Delhi NCR) में नीलकमल सिंह और एक्ट्रेस श्वेता महारा की केमिस्ट्री देखने लायक है. इस गाने में नीलकमल सिंह का स्टाइलिश अवतार और डांसर्स के साथ उनकी दमदार केमिस्ट्री कमाल की है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी सुपरस्टार का विवादों से गहरा नाता, जानिए पवन सिंह की अनकही कहानी

बता दें कि भोजपुरी गाना 'दिल्ली- एनसीआर' का वीडियो Saregama Hum Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को अपलोड किया है. फैन्स इस गाने पर खूर रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह नीलकमल सिंह भईया इनके आवाज कोई जोड़ा नहीं. एक और फैन ने लिखा कि बवाल सॉन्ग है, पूरा DJ और पार्टी में यही गाना चलेगा. इसी तरह से लगातार कमेंट आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'धमकी नहीं, सीधा AK-47 से मारेंगे', पवन सिंह के दावों पर बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल

