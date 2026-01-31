नीलकमल सिंह के प्यार में पागल हुईं सनी लियोनी! 'चेहरा तेरा' में दिखा दोनों का जबरदस्त रोमांस

Neelkamal Singh and Sunny Leone Video: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर नीलकमल सिंह सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा में हैं. चर्चा में रहने की वजह है कि उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी संग एक म्यूजिक वीडियो सॉन्ग, जो यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. वीडियो के विजुअल्स की बात करें तो सनी लियोनी (Sunny Leone) अपने ग्लैमरस टच वाले लुक में कहर ढा रही हैं. वहीं, नीलकमल सिंह का स्वैग सनी लियोनी के साथ बखूबी मेल खा रहा है.

दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब

भोजपुरी स्टार नीलकमल सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Neelkamal Singh and Sunny Leone Music Video) के बीच की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लाजवाब है कि नया गाना 'चेहरा तेरा' रिलीज के बाद फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. गाना रिलीज होते ही गाने के कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. फैंस का कहना है कि यह इस साल का सबसे बड़ा भोजपुरी-बॉलीवुड संगम है.

गाने में मॉडर्न बीट्स के साथ देसी अंदाज

'चेहरा तेरा' गाने को नीलकमल सिंह (Neelkamal Singh) ने गाया है. सिंगर की आवाज की गहराई ने इस रोमांटिक ट्रैक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. इस गाने को म्यूजिक आर जय कांग (R Jay Kang) ने दिया है. इस गाने में मॉडर्न बीट्स के साथ देसी अंदाज को भी पिरोया है. गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, जो प्यार और खूबसूरती को बयां करते हैं.

यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर जगह छाया

म्यूजिक वीडियो सॉन्ग 'चेहरा तेरा' को टी-सीरीज (T-Series) के यूट्यूब चैनल पर 28 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. 'चेहरा तेरा' गाना यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर जगह छाया हुआ है.

