Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3060979
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल

Bhojpuri New Song Daru Ke Peti: नीलकमल सिंह एक बार फिर अपने नए धमाकेदार ट्रैक के साथ वापस आ गए हैं. नए साल के जश्न को दोगुना करने के लिए नीलकमल अपना लेटेस्ट पार्टी एंथम ‘दारु के पेटी’ लेकर आए हैं, जो रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 01, 2026, 11:43 PM IST

Trending Photos

नीलकमल सिंह का New Year धमाका (Photo- वीडियो ग्रैब)
नीलकमल सिंह का New Year धमाका (Photo- वीडियो ग्रैब)

Neelkamal Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) सिंगर नीलकमल सिंह ने नए साल के जश्न को दोगुना करने के लिए अपना नया गाना 'दारु के पेटी' रिलीज कर दिया है. इस गाने में नीलकमल सिंह के साथ भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता की केमिस्ट्री गर्दा उड़ा रही है. 'दारु के पेटी' म्यूजिक वीडियो का सेटअप एक हाई-वोल्टेज पार्टी जैसा है. इस गाने के वीडियो में नीलकमल सिंह और रक्षा गुप्ता अपने बेहतरीन डांस मूव्स से फ्लोर पर जलवा बिखेर रहे हैं.

भोजपुरी गाना 'दारु के पेटी' के विजुअल्स काफी रिच हैं. एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता अपनी दिलकश अदाओं से जादू चला रही हैं. नीलकमल सिंह और रक्षा गुप्ता की जुगलबंदी ने गाने को और भी एंटरटेनिंग बना दिया है. गाने (Bhojpuri Song Daru Ke Peti)के बीट्स इतने दमदार हैं कि कोई भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाएगा.

नीलकमल सिंह ने इस गाने (Daru Ke Peti) को खुद गाया है. उन्होंने (Neelkamal Singh) रक्षा गुप्ता के साथ गाने के वीडियो में एक्टिंग भी की है. गाने के गीतकार धीरज बबुआन ( Dhiraj Babuaan) हैं. इसे संगीत से एसबीआर शुभम राज (SBR Subham Raj) ने सजाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नए साल पर चर्चा में आ गया खेसारी लाल यादव का ये गाना! आखिर क्यों सर्च कर रहे लोग?

'दारु के पेटी' म्यूजिक वीडियो नीलकमल ऑफिशियल (Neelkamal Singh Official) यूट्यूब चैनल पर 31 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को अपलोड किया गया है. यह गाना (Neelkamal Singh New Bhojpuri Song) यूट्यूब पर रिलीज होते ही छा गया है. फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो यह गाना सुने वाले. इसी तरह से बहुत सारे फैन्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: New Year: खेसारी, आम्रपाली से लेकर अक्षरा सिंह तक, सितारों ने ऐसे किया साल का वेलकम

TAGS

Neelkamal SinghBhojpuri news

Trending news

Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर
Jamui News
नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक
Bihar News
1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'
Katihar News
बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत
Tej Pratap Yadav
'जन्मदिन मुबारक हो, मां', 6 महीने बाद अपनी माता राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप यादव
Dhanbad News
New Year पर गोलियों की गूंज से थर्राया धनबाद, बाइक सवारों ने की सरेआम फायरिंग
Madhubani News
'बांग्लादेशी हो...', भीड़ ने इतना पूछा और मुर्शीद की मधुबनी में कर दी पिटाई
Deputy CM vijay sinha
समान मामला-समान फैसला! डिप्टी सीएम का राजस्व प्रशासन को साफ संदेश
Building construction
Building Construction Department:डायरी-कैलेंडर से झलकी बिहार के भवन निर्माण की कहानी