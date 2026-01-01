नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल

Neelkamal Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) सिंगर नीलकमल सिंह ने नए साल के जश्न को दोगुना करने के लिए अपना नया गाना 'दारु के पेटी' रिलीज कर दिया है. इस गाने में नीलकमल सिंह के साथ भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता की केमिस्ट्री गर्दा उड़ा रही है. 'दारु के पेटी' म्यूजिक वीडियो का सेटअप एक हाई-वोल्टेज पार्टी जैसा है. इस गाने के वीडियो में नीलकमल सिंह और रक्षा गुप्ता अपने बेहतरीन डांस मूव्स से फ्लोर पर जलवा बिखेर रहे हैं.

भोजपुरी गाना 'दारु के पेटी' के विजुअल्स काफी रिच हैं. एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता अपनी दिलकश अदाओं से जादू चला रही हैं. नीलकमल सिंह और रक्षा गुप्ता की जुगलबंदी ने गाने को और भी एंटरटेनिंग बना दिया है. गाने (Bhojpuri Song Daru Ke Peti)के बीट्स इतने दमदार हैं कि कोई भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाएगा.

नीलकमल सिंह ने इस गाने (Daru Ke Peti) को खुद गाया है. उन्होंने (Neelkamal Singh) रक्षा गुप्ता के साथ गाने के वीडियो में एक्टिंग भी की है. गाने के गीतकार धीरज बबुआन ( Dhiraj Babuaan) हैं. इसे संगीत से एसबीआर शुभम राज (SBR Subham Raj) ने सजाया है.

'दारु के पेटी' म्यूजिक वीडियो नीलकमल ऑफिशियल (Neelkamal Singh Official) यूट्यूब चैनल पर 31 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को अपलोड किया गया है. यह गाना (Neelkamal Singh New Bhojpuri Song) यूट्यूब पर रिलीज होते ही छा गया है. फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो यह गाना सुने वाले. इसी तरह से बहुत सारे फैन्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

