भोजपुरी के 'साइलेंट किलर सिंगर' हैं नीलकमल सिंह! आखिर क्यों और कैसे? जानिए

Neelkamal Singh News: भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं. यह पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को सीधे अपनी सिंगिंग से टक्कर देते हैं. नीलकमल सिंह किसी भी विवादों में नहीं रहते हैं और अपना काम बिना शोर मचाए करते हैं.
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Neelkamal Singh: नीलकमल सिंह को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का साइलेंट किलर सिंगर कहना बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि उनके पास वह हुनर है कि वे बिना किसी शोर-शराबे के अपनी सिंगिंग के दम पर सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं. एक तरफ जहां भोजपुरी कई कलाकार सिर्फ शोर-शराबे वाले गानों पर ध्यान देते हैं. वहीं, नीलकमल सिंह अपनी मेलोडी और इमोशन्स के लिए जाने जाते हैं. वह बिना की शोर और चर्चा के हिट पर हिट म्यूजिक वीडियो दे रहे हैं.
भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह की आवाज में एक खास तरह का दर्द और गहराई है, जो उन्हें आज के दौर का इमोशनल किंग भी बनाती है. सिंगिंग की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, जो डांस नंबर वाला गाना भी खूब आता है. चलिए, नीलकमल सिंह के उन 5 सुपरहिट गानों पर नजर डालते हैं, जो उन्हें भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का साइलेंट किलर सिंगर बनाती है!
नीलकमल सिंह के 5 धमाकेदार सुपरहिट गाने
1. माजा मिलेला ना पूरा
2. लइका तोहरे के पापा कहता
3. होई प्यार ना दोबारा
4. कमर करे लच लच
5. कमर धके सुतेला
नीलकमल सिंह को जानिए
नीलकमल सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. नीलकमल सिंह ने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर आज वह मुकाम हासिल किया है कि उन्हें भोजपुरी का सुपरस्टार सिंगर बनाती हैं. वह जितने बेहतरीन तरीके से सैड सॉन्ग्स गाते हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ पार्टी एंथम गाने भी भी शूट करते हैं. नीलकमल सिंह सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक शानदार परफॉर्मर भी हैं.
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