सोशल मीडिया पर छाया नीलकमल सिंह का गाना 'तितली शहर के', निरहुआ और रिचा ने किया धमाकेदार डांस

Bhojpuri song Titli Sahar ke: सोशल मीडिया पर 'तितली शहर के' गाना छाया हुआ है. सभी इस गाने पर रील बना रहे हैं. इस गाने को नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. वही निरहुआ और रिचा की जोड़ी ने गाने में जान डालने का काम किया है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:50 AM IST

Bhojpuri song Titli Sahar ke: इन दिनों दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' का गाना 'तितली शहर के' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इंस्टाग्राम पर इस गाने पर अब तक कई रील बन चुके हैं. ये गाना फिल्म 'बलमा नादान 2' का है. तितली शहर के गाने के वीडियो में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और रिचा दीक्षित की जोड़ी ने कमाल कर दिया है, दोनों की केमेस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया है. ये गाना 3 महीने पहले ही यूट्यूब चैनल GMJ- Global Music Junction-Bhojpuri पर रिलीज किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 31 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. 

नीलकमल सिंह का गाना जबरदस्त
बता दें कि फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' (Balma Bada Nadan 2) के इस गाने को नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. वही, इसके जबरदस्त लिरिक्स को जाहिद अख्तर ने लिखे हैं. इसके म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद है और निर्देशक महमूद आलम. गाने में निरहुआ और रिचा दीक्षित ने जबरदस्त डांस से फैंस को अपना कायल बना दिया है. गाने की शुरुआत में रिचा निरहुआ से पूछती है कि बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं, इसका जवाब देते हुए निरहुआ कहते हैं कि किस पार्लर से सज कर आई हो एक दम शहर की तितली लग रही हो.

निरहुआ और रिचा का डांस लाजवाब
गाने में रिचा ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही है. वहीं, निरहुआ ने ब्लू कलर का कुर्ता और ब्राउन पैंट पहना है, जिसमें वो काफी हैंडशम दिखाई दे रहे हैं. कुल मिलाकर ये भोजपुरी के साफ-सुथरे गानों में से एक है, जिसके लिरिक्स बहुत शानदार है. साथ ही गाने में डांस और हल्के रोमांस को दिखाया गया है. तितली शहर के गाने पर फैंस ने काफी बेहतरीन रिएक्शन दिया है.

यह भी पढ़ें: Laughter Chefs में 'बिहारी' स्वाद का तड़का, ठेकुआ खाकर पवन सिंह ने दिया ये रिएक्शन

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन
एक फैन ने कमेंट कर लिखा, ये गाना सबके सामने सुन सकते हैं, इतना शुद्ध गाना है कि क्या बोले हम. इस गाना के बारे में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, लव यू दिनेश भईया नीलकमल भईया. एक ने लिखा, भोजपुरी में ऐसे ही गाने आने चाहिए. मधुकर आनंद (म्यूजिक डायरेक्टर) जी के म्यूजिक का कोई जवाब नहीं है. भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्हीं जैसे लोगों की जरूरत है. आजकल नए नए म्यूजिक डायरेक्ट अपने हर गाने में एक जैसा म्यूजिक बनाते है, Autotune तो इतना की ओरिजिनल आवाज पता ही नहीं चलता.

