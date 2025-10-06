Advertisement
'कमर तोड़के नाचब', नीलम गिरी का नया भोजपुरी गाना हुआ रिलीज, Behind The Scene वीडियो भी एक्ट्रेस ने किया शेयर

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नीलम गिरी का नया गाना 'कमर तोड़के नाचब' हाल ही में रिलीज हुआ. मेकर्स ने सोमवार को गाने का बीटीएस (Behind The Scenes) वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "कमर तोड़के नाचब.

नीलम गिरी का नया भोजपुरी गाना 'कमर तोड़के नाचब' (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)
Neelam Giri New Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नीलम गिरी का नया गाना 'कमर तोड़के नाचब' हाल ही में रिलीज हुआ. मेकर्स ने सोमवार को गाने का बीटीएस (Behind The Scenes) वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "कमर तोड़के नाचब. शूटिंग बीटीएस. यूट्यूब पर गाना पूरा देख सकते हैं."

इस गाने को निरहुआ एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है. गाने के संगीत और स्वर प्रवेश लाल यादव और शिल्पा राव ने दिया है. गाने के बोल मुकेश मिश्रा ने लिखे हैं, जो ग्रामीण जीवन की चुलबुली और मजेदार छवियों को दर्शाते हैं. गाने की कोरियोग्राफी सन्नी सोनकर ने की है. यह गाना आधुनिक बीट्स के साथ मिश्रित है, जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा है.

गाने में नीलम गिरी और प्रवेश लाल यादव की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. प्रवेश का देसी अंदाज और नीलम के ग्रेसफुल मूव्स ने फैंस का ध्यान खींचा है. वीडियो में रंग-बिरंगे परिधान और ग्रामीण परिवेश की सेटिंग ने गाने को और जीवंत बना दिया है.

नीलम गिरी ने फिल्मों में आने से पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें 'धनिया हमार' म्यूजिक वीडियो में मौका दिया. इसके बाद उन्होंने 2021 में 'बाबुल' से फिल्मी करियर की शुरुआत की और जल्द ही भोजपुरी सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं.

नीलम गिरी को भोजपुरी सिनेमा की 'धक धक गर्ल' कहा जाता है. उन्होंने 'इज्जत घर', 'यूपी-61 लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर', 'टुन टुन', 'कलाकंद', और 'जस्ट मैरिड' जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वो 'निमिया पर आसन', 'मच्छारी के कंट के नथुनिया', और 'कुंवारे रहब' जैसे म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. नीलम कई स्टेज और लाइव इवेंट्स में भी परफॉर्म कर चुकी हैं.

