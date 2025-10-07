Advertisement
पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में नया मोड़, पावर स्टार को मीडिया के सामने आने का चैलेंज

Pawan Singh: बिहार चुनाव से पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद सामने आया है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने खुलकर बात करने का चैलेंज दिया है. वहीं पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि ज्योति बार-बार उन्हें चुनाव लड़वाने का दबाव दे रही हैं. इस विवाद ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है, ट्रोलिंग और पोस्टर जलाने जैसी भी घटनाएं हुईं है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:35 PM IST

Pawan Singh: बिहार चुनाव से पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद गरमाता जा रहा है. पहले रिश्ते सुधारने के लिए पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति सिंह ने हंगामा किया. उन्होंने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि ज्योति बार-बार चुनाव लड़वाने की डिमांड कर रही हैं. अब एक बार फिर ज्योति ने सिंगर के नाम बड़ा पोस्ट लिखा है. उन्होंने पति पवन सिंह को मीडिया के सामने आकर बात करने का चैलेंज दिया है.

ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सच क्या है, झूठ क्या है...ये मेरी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है. हम सही हों या आप सही हों, कल हम मीडिया के सामने बैठते हैं. आप भी बैठिए, मैं भी बैठूंगी. अब चारदीवारी के अंदर कोई बात नहीं होगी. मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं, अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए और साबित कीजिए कि मैं गलत हूं. ज्योति ने काफी लंबा पोस्ट लिखा है.

इससे पहले पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह को लेकर काफी कुछ लिखा था. उन्होंने चुनाव लड़वाने का दबाव बनाने का आरोप ज्योति सिंह पर लगाया. उन्होंने लिखा था, कल सुबह जब आप मेरी सोसायटी में आईं तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन आपकी बस एक ही रट थी कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी,' जो मेरे वश की बात नहीं.

इस विवाद के चलते पवन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि जब वहअपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो जनता को कैसे संभालेंगे. सोशल मीडिया पर सिंगर के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं पति-पत्नी के इस विवाद में सिंगर खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े. उन्होंने ज्योति सिंह का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को सलाह दी कि वह अपना घर संभालें. उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो एक पिता के तौर पर मुझे कितना दुख होगा. ऐसे में दोनों मिलकर मामले को सुलझा लें.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

