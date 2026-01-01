Advertisement
New Year 2026: खेसारी, आम्रपाली से लेकर अक्षरा सिंह तक, सितारों ने ऐसे किया साल का वेलकम

New Year 2026: अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने नए साल की शुरुआत भगवान शिव के दर से की है. आम्रपाली दुबे ने नए साल के पहले दिन अपने आराध्य को याद किया है. खेसारी लाल यादव फैंस को नए साल पर तोहफा देने वाले हैं क्योंकि उनका नया गाना 'बुलबुल' 2 जनवरी को रिलीज होने वाला है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 01, 2026, 03:48 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी सिनेमा पर चढ़ा नए साल का खुमार
भोजपुरी सिनेमा पर चढ़ा नए साल का खुमार

Bhojpuri New Year 2026: नए साल का जश्न दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड में भी सिलेब्स नए साल की शुभकामनाएं फैंस को दे रहे हैं, ऐसे में भोजपुरी सिनेमा कैसे पीछे रह सकता है. भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे अलग-अलग तरीके से नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि खेसारी लाल यादव से लेकर अक्षरा सिंह ने नए साल के पहले दिन का स्वागत कैसे किया.

भोजपुरी सिनेमा को रोमांटिक और पार्टी सॉन्ग देने वाले सिंगर और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने नए साल की शुरुआत भगवान शिव के दर से की है. सिंगर अपने घर के पास शिव मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और वहां की शांति से भरी मनोरम तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, महादेव की कृपा हम सभी पे बनी रहे…हर हर महादेव.

भोजपुरी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने नए साल के पहले दिन अपने आराध्य को याद किया है और भगवान शिव के मंदिर से दिन की शुरुआत की है. फोटोज शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उनके साथ नए साल 2026 में कदम रखते हुए.

भोजपुरी की दूसरी बड़ी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने नए साल की शुरुआत अपने पिता के साथ मस्ती करते हुए की है. उन्होंने देर रात पार्टी की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मेरे अद्भुत दर्शकों और सहयोगी शुभचिंतक मित्रों और परिवार का आभारी हूं. नया साल सबके लिए शानदार हो. मेरे और पापा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर!

वहीं, काजल राघवानी ने पॉपकॉर्न खाते हुए नए साल का स्वागत किया और रात के सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. जबकि, अभिनेत्री रानी चटर्जी के साल की शुरुआत ही खास है क्योंकि उनकी फिल्म 'परिणय सूत्र' 3 जनवरी को टीवी पर रिलीज होने वाली है. उन्होंने नए साल की बधाई देते हुए लिखा कि पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं. 2026 में मेरी पहली फिल्म परिणय सूत्र रिलीज होने जा रही है, जो आपको 1970 के समय में ले जाएगी. 3 जनवरी, शनिवार, शाम 5:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे जरूर देखिएगा.

वहीं, खेसारी लाल यादव फैंस को नए साल पर तोहफा देने वाले हैं क्योंकि उनका नया गाना 'बुलबुल' 2 जनवरी को रिलीज होने वाला है. सिंगर ने गाने की रिलीज डेट के साथ फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं.

इनपुट: आईएएनएस

