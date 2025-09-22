निधि झा और यश कुमार बनने वाले हैं दोबारा माता-पिता, नवरात्रि पर दी खुशखबरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2932312
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

निधि झा और यश कुमार बनने वाले हैं दोबारा माता-पिता, नवरात्रि पर दी खुशखबरी

Nidhi Jha News: भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने नवरात्रि के पहले दिन इंस्टाग्राम पर मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर बताया कि वह और उनके पति एक्टर यश कुमार जल्द ही दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं. पारंपरिक लुक में शेयर की गई इस तस्वीर में दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:10 PM IST

Trending Photos

निधी झा, अभिनेत्री
निधी झा, अभिनेत्री

Nidhi Jha News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और दर्शकों के बीच 'लूलिया गर्ल' के नाम से पहचान बना चुकी निधि झा इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. वह अपनी निजी जिंदगी की एक खास झलक दिखाने के चलते चर्चा में आई हैं. नवरात्रि के पहले दिन के मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की और फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी साझा की. इस खास तस्वीर में निधि झा अपने पति और भोजपुरी एक्टर यश कुमार के साथ नजर आ रही हैं. फोटो देखकर साफ पता चल रहा है कि यह एक मैटरनिटी फोटोशूट है, जिसमें निधि अपनी खूबसूरत मुस्कान से जादू बिखेर रही हैं और उनका चेहरा मां बनने की खुशी से खिल रहा है.

उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है. इसमें निधि पूरी तरह से पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाला एक शानदार दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, एक रेड कलर का दुपट्टा सिर पर रखा गया है, जबकि गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा स्टाइलिश तरीके से कंधे पर रखा गया है. लाल चूड़ियां, भारी गहने, माथे पर बिंदी और नथ उनके लुक को बिल्कुल पारंपरिक मां की छवि में ढाल रहे हैं. वहीं, यश कुमार भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं. उन्होंने केसरिया रंग की धोती पहनी है और गले में मोतियों की माला के साथ कंधे पर 'राधे-राधे' लिखा हुआ दुपट्टा डाला हुआ है. इस तस्वीर में दोनों बेहद प्यार के साथ पोज दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा ने साझा किया नया वीडियो, पति यश कुमार के साथ मस्ती

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट के साथ निधि ने कैप्शन में लिखा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में बहुत जल्द एक नन्हा सदस्य आने वाला है. अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने परिवार में आने वाले इस नए सदस्य को आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें. धन्यवाद.

बता दें कि निधि ने साल 2023 में भोजपुरी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता यश कुमार से शादी की थी. यह शादी इंडस्ट्री में खूब सुर्खियों में रही थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा. हाल ही में शिवाय के पहले जन्मदिन के मौके पर निधि ने एक खास वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बेटे के जन्म से लेकर एक साल के होने तक का सफर दिखाया था.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nidhi Jha News

Trending news

Nidhi Jha News
निधि झा और यश कुमार बनने वाले हैं दोबारा माता-पिता, नवरात्रि पर दी खुशखबरी
Tejashwi Yadav
राजतंत्र में राज तो लोकतंत्र में कब्जाई जाती हैं पार्टियां;तेजस्वी ने खामोशी से...
GST Reforms
नंबर नोट कर लें- 18001200232, अगर दुकानदार पुराने दाम पर दे रहा सामान तो करें शिकायत
Bhojpuri news
भोजपुरी कवि सम्मेलन में अरुणेश नीरन और अशोक श्रीवास्तव को कवितामयी श्रद्धांजलि
bihar jehanabad news
पानी के संकट को लेकर फुटा गुस्सा, खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण
GST Reforms
दूध-दही से लेकर बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता! GST में कटौती का बिहार चुनाव पर कितना असर?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, अगले सप्ताह पटना आएंगे CEC ज्ञानेश कुमार
Bhojpuri news
'मैं मुस्लिम लड़का और वो हिंदू लड़की, फिर...', मनी मिराज और वन्नू दी ग्रेट विवाद में
Vannu D Great
'मैं वन्नू दी ग्रेट से प्यार करता था, लेकिन शादी...', मनी मिराज का बड़ा कबूलनामा
pm modi bihar
29 सितंबर को फिर से बिहार आ सकते हैं PM मोदी, अबकी बार देंगे ये बड़ा तोहफा
;