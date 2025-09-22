निधि झा और यश कुमार बनने वाले हैं दोबारा माता-पिता, नवरात्रि पर दी खुशखबरी

Nidhi Jha News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और दर्शकों के बीच 'लूलिया गर्ल' के नाम से पहचान बना चुकी निधि झा इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. वह अपनी निजी जिंदगी की एक खास झलक दिखाने के चलते चर्चा में आई हैं. नवरात्रि के पहले दिन के मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की और फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी साझा की. इस खास तस्वीर में निधि झा अपने पति और भोजपुरी एक्टर यश कुमार के साथ नजर आ रही हैं. फोटो देखकर साफ पता चल रहा है कि यह एक मैटरनिटी फोटोशूट है, जिसमें निधि अपनी खूबसूरत मुस्कान से जादू बिखेर रही हैं और उनका चेहरा मां बनने की खुशी से खिल रहा है.

उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है. इसमें निधि पूरी तरह से पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाला एक शानदार दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, एक रेड कलर का दुपट्टा सिर पर रखा गया है, जबकि गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा स्टाइलिश तरीके से कंधे पर रखा गया है. लाल चूड़ियां, भारी गहने, माथे पर बिंदी और नथ उनके लुक को बिल्कुल पारंपरिक मां की छवि में ढाल रहे हैं. वहीं, यश कुमार भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं. उन्होंने केसरिया रंग की धोती पहनी है और गले में मोतियों की माला के साथ कंधे पर 'राधे-राधे' लिखा हुआ दुपट्टा डाला हुआ है. इस तस्वीर में दोनों बेहद प्यार के साथ पोज दे रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट के साथ निधि ने कैप्शन में लिखा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में बहुत जल्द एक नन्हा सदस्य आने वाला है. अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने परिवार में आने वाले इस नए सदस्य को आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें. धन्यवाद.

बता दें कि निधि ने साल 2023 में भोजपुरी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता यश कुमार से शादी की थी. यह शादी इंडस्ट्री में खूब सुर्खियों में रही थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा. हाल ही में शिवाय के पहले जन्मदिन के मौके पर निधि ने एक खास वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बेटे के जन्म से लेकर एक साल के होने तक का सफर दिखाया था.

इनपुट: आईएएनएस

