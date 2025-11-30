Advertisement
निधि झा ने साझा किया बेटी शिवांशी के एक महीने का प्यारा वीडियो, फैंस हुए भावुक

निधि झा ने अपनी बेटी शिवांशी के एक महीने पूरे होने पर एक खूबसूरत और भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. इस वीडियो में बेटी के जन्म के समय की खुशी, यश कुमार का इंतजार, बेटे शिवाय की मासूम खुशी और परिवार के प्यार भरे पल शामिल हैं. फैंस इस वीडियो को देखकर बेहद भावुक हो गए और परिवार को शुभकामनाएं भेज रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:32 PM IST

निधि झा(फाइल फोटो)
निधि झा(फाइल फोटो)

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री निधि झा इन दिनों पूरी तरह परिवार के साथ समय बिता रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी नवजात बेटी शिवांशी के जन्म का एक महीना पूरा होने पर एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो पोस्ट किया. यह वीडियो उनके फैंस के दिलों को छू गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में बेटी के जन्म से लेकर परिवार में उसकी मौजूदगी तक के कई खूबसूरत पल दिखाए गए हैं.

वीडियो की शुरुआत डिलीवरी रूम के बाहर खड़े यश कुमार से होती है. उनके चेहरे पर बेचैनी, खुशी और घबराहट एक साथ नजर आती है. कुछ देर बाद नर्स बाहर आती है और हाथों में नन्ही बच्ची को लेकर यह खुशखबरी देती है कि घर में बेटी आई है. यह सुनते ही यश कुमार खुशी से बेटी के छोटे पैरों को छूकर अपना स्नेह जताते हैं. यह पल इतना भावुक है कि फैंस भी कमेंट में खुद को रोक नहीं पा रहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो के दूसरे हिस्से में यश और निधि के बेटे शिवाय को अपनी छोटी बहन को देखकर खुशी से खिलखिलाते हुए दिखाया गया है. वह बहन को देखकर मुस्कुराता है और उसे प्यार से निहारता है. घर के बाकी लोग भी खुशी से झूमते दिखाई देते हैं. यह परिवारिक माहौल वीडियो को और भी खूबसूरत बनाता है.

वीडियो में निधि झा भी अपनी नन्ही बेटी को गोद में लेकर प्यार से दुलारती नजर आती हैं. वह पूरे मन से बेटी के हर छोटे पल को महसूस करती दिखती हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, “हैप्पी वन मंथ मेरी छोटी प्रिंसेस.” इस कैप्शन ने भी फैंस का दिल जीत लिया.

वीडियो पर बैकग्राउंड में 2007 की फिल्म ‘हे बेबी’ का मशहूर गाना ‘मेरी दुनिया तू ही रे’ चल रहा है. सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज वाला यह गाना खुद में बहुत भावुक है, जो वीडियो के पलों को और भी खास बना देता है. इसकी धुन और भाव परिवार के इस खूबसूरत सफर को और ज्यादा यादगार बना रहे हैं.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक सम्मानित

