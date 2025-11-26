Advertisement
निरहुआ और आम्रपाली दुबे का रोमांस वीडियो 300 मिलियन व्यूज के पार, 'मरून कलर सड़िया' ने यूट्यूब पर बजा फाड़ दिया

Nirahua and Amrapali Dubey: भोजपुरी फिल्म फसल का गाना 'मरून कलर सड़िया' नीलकमल सिंह और कल्पना ने गाया है. प्यारे लाल यादव ने इसके बोल लिखे हैं. भोजपुरी गाना 'मरून कलर सड़िया' एक बार फिर निरहुआ के फैंस के बीच पॉपुलर गाना है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 26, 2025, 11:03 AM IST

निरहुआ और आम्रपाली दुबे (Photo- वीडियो ग्रैब)
Bhojpuri Song Maroon Colour Sariya: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव का एक पुराना गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है. मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली के साथ निरहुआ की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी हिट है. जब भी निरहुआ और आम्रपाली किसी फिल्म में एक साथ दिखाई देते हैं, तो धमाल मचा देते हैं. भोजपुरी गाना 'मरून कलर सड़िया' एक बार फिर निरहुआ के फैंस के बीच पॉपुलर गाना है. इस गाने में निरहुआ एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को पायल पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

निरहुआ और आम्रपाली दुबे का गाना 'मरून कलर सड़िया' एक बार फिर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. दरअसल, शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में निरहुआ और आम्रपाली दुबे का गाना 'मरून कलर सड़िया' शादी की बारातों और संगीत फंक्शन में खूब सुना जा रहा है. निरहुआ के इस गाने को अब तक YouTube पर 3001 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. निरहुआ और आम्रपाली दुबे के इस गाने को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं.

भोजपुरी फिल्म फसल का गाना 'मरून कलर सड़िया' नीलकमल सिंह और कल्पना ने गाया है. प्यारे लाल यादव ने इसके बोल लिखे हैं. गाने को वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी YouTube चैनल पर मार्च 12 साल 2024 को अपलोड किया गया है.

निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी
बता दें कि भोजपुरी गाना 'मरून कलर सड़िया' निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म फसल का है. इस गाने में निरहुआ अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी आम्रपाली दुबे को पायल पहनाते और उनके साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी हमेशा की तरह शानदार लग रही है. लोग इस गाने से अपनी नजरें हटाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

