जब 'मरून रंग' की साड़ी में आम्रपाली ने निरहुआ को किया था दीवाना, खुद को नहीं रोक पाए थे एक्टर!

Bhojpuri song: 'मरून कलर सड़िया' गाना तो आपने जरूर सुना होगा. सोशल मीडिया पर ये गाना काफी वायरल हुआ है. जब ये गाना रिलीज हुआ तो सभी की जुबान पर था और आज भी इसका क्रेज बरकरार है. आज भी लोग इस गाने को सुनना बहुत पसंद करते हैं. भोजपुरी फिल्म फसल के इस गाने में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे नजर आई थी. दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म के साथ-साथ गाने को भी सुपरहिट बना दिया था. गाने के लिरिक्स से लेकर वीडियो में इतना मनमोहक है कि आप इसे बार-बार देखना पसंद करेंगे.

अब तक 304 मिलियन से अधिक व्यूज

बता दें कि फिल्म 'फसल' के इस गाने को कल्पना और नीलकमल ने गया है. इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. इसके म्यूजिक को ओम झा ने दिया है. इस गाने को 1 साल पहले यूट्यूब चैनल Worldwide Records Bhojpuri पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 304 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को आप जीओ सावन और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं. गाने की शुरुआत में निरहुआ आम्रपाली को पायल पहनाते नजर आते हैं. इस पर आम्रपाली कहती है कि हमें देख-देख कर तुम मुस्कुरा रहे हो, मुझे एकटक होकर देख रहे हो. सांवरिया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इसपर निरहुआ कहते हैं कि नजर हटाने से भी नजर नहीं हट रही है, मरून रंग की साड़ी में तुम बहुत सुंदर तुम जान मार रही है. गाने में दोनों की केमेस्ट्री बहुत ही शानदार लग रही है.

गाने पर फैंस ने किया रिएक्ट

बता दें कि इस गाने पर फैंस ने भी काफी अच्छा रिस्पांस दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी में ऐसे ही गाने बनते तो आज भोजपुरी बदनाम नहीं हुआ होता. एक और ने लिखा- काफी दिनों बाद भोजपुरी में इतना मीठा गाना सुनने को मिला शानदार. वही एक फैन ने लिखा- एक जमाने बाद कोई ऐसा भोजपुरी गाना सुना जिसमें अश्लीलता नहीं मिली. एक ने गायक नीलकमल की तारीफ करते हुए लिखा- जितने अच्छे गायक उतने ही सच्चे और अच्छे इंसान गाने के माध्यम से आप हमेशा हमारे दिल पर राज करेंगे नीलकमल भईया. इन रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी ने इस शानदार गाने से लोगों के दिलों पर अनूठी छाप छोड़ी है.

