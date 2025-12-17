Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3044128
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

जब 'मरून रंग' की साड़ी में आम्रपाली ने निरहुआ को किया था दीवाना, खुद को नहीं रोक पाए थे एक्टर!

Bhojpuri song: निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी ने 'मरून कलर सड़िया' गाने में धमाल मचा दिया था. सादगी से जुड़ा ये गाना लोगों को काफी पसंद आया था. साथ ही इंस्टाग्राम पर भी ये गाना काफी वायरल हुआ था.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

जब 'मरून रंग' की साड़ी में आम्रपाली ने निरहुआ को किया था दीवाना, खुद को नहीं रोक पाए थे एक्टर!
जब 'मरून रंग' की साड़ी में आम्रपाली ने निरहुआ को किया था दीवाना, खुद को नहीं रोक पाए थे एक्टर!

Bhojpuri song: 'मरून कलर सड़िया' गाना तो आपने जरूर सुना होगा. सोशल मीडिया पर ये गाना काफी वायरल हुआ है. जब ये गाना रिलीज हुआ तो सभी की जुबान पर था और आज भी इसका क्रेज बरकरार है. आज भी लोग इस गाने को सुनना बहुत पसंद करते हैं. भोजपुरी फिल्म फसल के इस गाने में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे नजर आई थी. दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म के साथ-साथ गाने को भी सुपरहिट बना दिया था. गाने के लिरिक्स से लेकर वीडियो में इतना मनमोहक है कि आप इसे बार-बार देखना पसंद करेंगे.

अब तक 304 मिलियन से अधिक व्यूज 
बता दें कि फिल्म 'फसल' के इस गाने को कल्पना और नीलकमल ने गया है. इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. इसके म्यूजिक को ओम झा ने दिया है. इस गाने को 1 साल पहले यूट्यूब चैनल Worldwide Records Bhojpuri पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 304 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को आप जीओ सावन और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं. गाने की शुरुआत में निरहुआ आम्रपाली को पायल पहनाते नजर आते हैं. इस पर आम्रपाली कहती है कि हमें देख-देख कर तुम मुस्कुरा रहे हो, मुझे एकटक होकर देख रहे हो. सांवरिया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इसपर निरहुआ कहते हैं कि नजर हटाने से भी नजर नहीं हट रही है, मरून रंग की साड़ी में तुम बहुत सुंदर तुम जान मार रही है. गाने में दोनों की केमेस्ट्री बहुत ही शानदार लग रही है.

गाने पर फैंस ने किया रिएक्ट
बता दें कि इस गाने पर फैंस ने भी काफी अच्छा रिस्पांस दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी में ऐसे ही गाने बनते तो आज भोजपुरी बदनाम नहीं हुआ होता. एक और ने लिखा- काफी दिनों बाद भोजपुरी में  इतना मीठा गाना सुनने को मिला शानदार. वही एक फैन ने लिखा- एक जमाने बाद कोई ऐसा भोजपुरी गाना सुना जिसमें अश्लीलता नहीं मिली. एक ने गायक नीलकमल की तारीफ करते हुए लिखा- जितने अच्छे गायक उतने ही सच्चे और अच्छे इंसान गाने के माध्यम से आप हमेशा हमारे दिल पर राज करेंगे नीलकमल भईया. इन रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी ने इस शानदार गाने से लोगों के दिलों पर अनूठी छाप छोड़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'तनी देखल करी हमरा के कम जी' गाने में अक्षरा की अदाओं पर आ गया था निरहुआ का दिल

TAGS

Maroon Color Sadiya SongBhojpuri song

Trending news

Nitish Kumar Threat
हिजाब विवाद में CM नीतीश को पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी, कहा- माफी मांगो वरना...
Bettiah news
पेंट के डिब्बों में हो रही थी 2500 लीटर स्प्रिट की तस्करी, गिरफ्तार हुआ ट्रक ड्राइवर
Siwan Sadar hospital
डायलिसिस और ICU के लिए अब भागकर पटना नहीं जाना होगा, सीवान में ही मिलेंगी ये सविधाएं
HIV Case
बगहा में HIV संक्रमित 36 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, जानें एड्स से बचाव की जरूरी बातें
nitin Nabin
बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से कितनी बदल गई नितिन नबीन की जिंदगी?
IPL 2026
रांची के दो गेंदबाजों का IPL 2026 में चयन, क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की खबर
MGNREGA
'MGNREGA' बनी 'वीबी जी राम जी' तो मचा सियासी बवाल, झारखंड में शुरू हुआ 'वाक युद्ध'!
rajan ji maharaj bhajan
'सदा न रहेगा जमाना...', गरीब हो या अमीर सभी को सुन लेना चाहिए राजन जी महाराज का भजन!
patna news
Patna News: कोहरे से उड़ान सेवा प्रभावित, ट्रेनों की रफ्तार भी हुई धीमी
Jamui News
Jamui: जिसे कोर्ट ने भी दी शादी करने की परमिशन उन्हें पंचायत ने सुनाई तुगलकी सजा!