Bhojpuri News: 'पाला में लगा के कढ़ी' 6 साल पहले निरहुआ के पीछे पड़ी थीं शुभी शर्मा, नहीं हो पायी थी बोहनी!

Bhojpuri Song Pala Mein Laga Ke Kadi: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' का जादू फैन्स पर खूब चलता है. निरहुआ का चाहे म्यूजिक वीडियो को या फिल्म, जब भी रिलीज होता है, सुपरहिट होता है. फिल्म तो बॉक्स ऑफिस को हिला डालती है. हां, एक बात और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का गाने रिलीज हो और हिट न हों, ऐसा नामुमकिन है. यही वजह है कि निरहुआ के पुराने गाने भी यूट्यूब पर गर्दा उड़ाते रहते हैं.

अब इसी गाने को ले लीजिए जो इन दिनों यूट्यूब पर धूम मचा रहा है, जो 6 साल पहले रिलीज हुआ था. अरे! भाई यह गाना निरहुआ की हिट फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी 3' का है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस शुभी शर्मा नजर आ रही हैं. गाने का नाम 'पाला में लगा के कढ़ी' है. इस गाने में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने लायक है.

क्यों पसंद किया जा रहा है यह गाना?

इस गाने (Bhojpuri Song Pala Mein Laga Ke Kadi) की खास बात निरहुआ और शुभी शर्मा का लाजवाब डांस है. साथ ही दोनों के बीच की शानदार केमिस्ट्री भी है. इस गाने के वीडियो में आप देख सकते हैं कि निरहुआ पीले रंग की शर्ट और पैंट पहने दिख रहे हैं. जबकि, शुभी शर्मा गुलाबी रंग की शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. यह गाना वीडियो में दोनों सुहागरात वाले सीन में रोमांटिक डांस करते हैं.

गाने के पीछे की टीम को जानिए

निरहुआ और शुभी शर्मा के इस भोजपुरी गाने (Pala Mein Laga Ke Kadi) को आलोक कुमार और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. इस गाने को श्याम देहती ने लिखा है. वहीं, म्यूजिक रजनीश मिश्रा ने दिया है. यह गाना 6 साल पुराना होने के बावजूद फैन्स के दिलों पर राज कर रहा है. यह गाना आपको SRK MUSIC के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा. यह गाना यूट्यूब पर 22 मार्च 2019 को अपलोड किया गया है.

