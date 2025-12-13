'तनी देखल करी हमरा के कम जी' गाने में अक्षरा की अदाओं पर आ गया था निरहुआ का दिल, लगा दिए थे पुशअप!

Nirahua-Akshara Singh romantic song: 'तनी देखल करी' गाना तो आपने सुना ही होगा. भोजपुरी में सबसे खूबसूरत गानों में इसका भी नाम शामिल है. निरहुआ और अक्षरा की जोड़ी ने गाने में अलग जान डाल दी थी. दोनों की केमेस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था.
Nirahua-Akshara Singh romantic song: निरहुआ और अक्षरा सिंह का गाना 'तनी देखल करी हमरा के कम जी' बहुत पसंद किया जाता है. ये गाना 17 दिसंबर 2022 में SRK Music Bhojpuri के बैनर तले रिलीज किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 50 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना फेमस हैं. कहा जाता है कि भोजपुरी के गाने अश्लील होते हैं, उन सारे दावों को ये गाना खारिज करता नजर आता है.
रोमांटिक हुए अक्षरा और निरहुआ
'तनी देखल करी' गाने के म्यूजिक वीडियो में अक्षरा और निरहुआ की केमेस्ट्री ने धमाल मचा दिया था. ये फिल्म 'जान लेबू का' फिल्म का गाना है, जिसमें दोनों ने लीड रोल में थे. इस गाने में निरहुआ और अक्षरा ने रोमांटिक डांस किया, जिसने फैंस को अपना कायल कर दिया था. गाने में अक्षरा अपने रूठे पति निरहुआ को मनाते हुए कहती है 'तनी देखल करी हमरा के कम जी ना त हो जाई प्यार ए बलम जी अइसे करी जन हमपे सितम जी' गाते हुए मनाने की कोशिश करते हैं. तब जाकर निरहुआ मानते हैं और दोनों का रोमांटिक डांस शुरू हो जाता है. गाने के म्यूजिक वीडियो को बाहर रात के समय शूट किया गया है. गाने की शुरुआत में अक्षरा लाल रंग के सूट में दिखती और निरहुआ ब्लू रंग की टी-शर्ट में. बीच में अक्षरा ने साड़ी भी पहना है, जिसमें वो काफी सुंदर नजर आ रही है.
गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन
'तनी देखल करी कम जी' गाने को ओम झा और प्रियंका सिंह ने मिलकर गाया है. इसके धमाकेदार बोल अरविंद तिवारी ने लिखे हैं. वही संगीत ओम झा ने दिया है. इसके निर्देशक दिनकर कपूर और निर्माता श्रेय श्रीवास्तव है. गाने पर फैंस ने शानदार रिएक्शन भी दिए हैं. एक ने कमेंट कर लिखा नी देखल करी हमारा के काम जी, न त हो जाई प्यार ए बलम जी, सुंदर गाना. एक और ने कमेंट कर लिखा- कितने सालों के बाद कोई अच्छा गाना आया है, जिसको कही भी सुना जा सकता है. ऐसे ही गाने और लिखिए, भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, बस इसमें अश्लीलता न परोसा जाए तो, बहुत सुंदर. एक और ने कमेंट कर लिखा-ऐसे ऐसे भोजपुरी गाने को बढ़ावा देना चाहिए. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस को ये गाना कितना पसंद आया है.
