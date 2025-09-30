Advertisement
महाअष्टमी पर अक्षरा सिंह माता के दरबार में लगाई हाजरी, सिर पर पल्लू रख कर लिया मां का आशीर्वाद

Navratri 2025: बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह महाअष्टमी पर मंदिर में पहुंचीं और पूरे भक्ति भाव से मां की पूजा-अर्चना की. सोशल मीडिया पर 6.8 मिलियन फॉलोअर्स वाली अक्षरा ने वीडियो शेयर कर मां के चरणों में पान का पत्ता और चंदन अर्पित किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:32 PM IST

Navratri 2025: अक्षरा सिंह बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 6.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. एक्ट्रेस भी अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर हर अपडेट को शेयर करती हैं. अब महाअष्टमी के मौके पर एक्ट्रेस को माता रानी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए देखा गया. अक्षरा सिंह ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है. एक्ट्रेस सिर को पल्लू से ढक कर मंदिर पहुंचीं. वीडियो में एक्ट्रेस मां के चरणों में पान का पत्ता अर्पित कर रही हैं और माथे पर सिंदूर लगा रही हैं. एक्ट्रेस ने मां के पैरों में चंदन भी अर्पित किया. अक्षरा वीडियो में पूरे भक्ति भाव के साथ मां की अराधना करती दिख रही हैं.

अक्षरा सिंह ने कैप्शन में लिखा, 'शुभ अष्टमी' बता दें कि अक्षरा सिंह धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. एक्ट्रेस काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, मां विंध्यवासिनी और मथुरा-वृंदावन भी जाती रहती हैं.

इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने पिता के साथ 'तुम बदला लेता' फनी ऑडियो पर रील बनाई थी. एक्ट्रेस हमेशा अपने पिता के साथ रील बनाती हैं और उन्हें ही असली ढाल मानती हैं. उन्होंने हमेशा कहा कि उनके पिता ने बिना जज किए हर सही-गलत परिस्थिति में उनका साथ दिया. एक्ट्रेस अपने पिता पर जान लुटाती हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षरा सिंह दो फिल्मों में दिखने वाली हैं. एक्ट्रेस की पहली फिल्म निरहुआ के साथ आ रही है, जिसका नाम है 'चार फेरे सात वचन', जबकि दूसरी फिल्म है 'अम्बे है मेरी मां'. दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर जल्द रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा एक्ट्रेस के दो ऑफिशियल सॉन्ग 'भोली सी मईया' और 'पटना की जगुआर' भी रिलीज हुए हैं. दोनों ही गानों को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिला है. अक्षरा की मचअवेटेड फिल्म 'रुद्रशक्ति' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को फैंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन फैंस अब फिल्म के टीवी और यूट्यूब रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

