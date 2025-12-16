Advertisement
'रहब शहरिया में...', पलक क्वीन का नया भोजपुरी गाना रिलीज, खुशी कक्कर की सुरीली आवाज ने जीता दिल

Bhojpuri New Song Release: 'रहब शहरिया में' नाम एक भोजपुरी म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. इस गाने में एक्ट्रेस पलक क्वीन ने काम किया हैं. जबकि, गाने को खुशी कक्कर ने सुरीली आवाज दी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 16, 2025, 09:10 AM IST

पलक क्वीन का नया भोजपुरी गाना रिलीज (Photo- वीडियो ग्रैब)
पलक क्वीन का नया भोजपुरी गाना रिलीज (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Song Rahab Shahariya Mein Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री हमेशा से कुछ अलग और नया करने के लिए जानी जाती है. इसी तरह इस इंडस्ट्री से कई गाने हर दिन रिलीज होते हैं. कुछ गाने दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं और कुछ गर्दा उड़ा देते हैं. हो भी क्यों ना, क्योंकि भोजपुरी गानों का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है, जो हर किसी को पसंद आता है. अक्सर आप लोग जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे तो भोजपुरी गानों पर बहुत सारे रील वीडियो देखने को मिलते होंगे. भोजपुरी के दमदार, शानदार और जानदार गाने सोशल मीडिया पर तहलका मचाए रखते हैं. इस बीच एक और भोजपुरी गाना रिलीज हुआ है. चलिए इस गाने के बारे में जानने की कोशिश करते हें.

पलक क्वीन भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसुरत और ग्लैमर्स एक्ट्रेस हैं. इनके म्यूजिक वीडियो को दर्शक खूब पसंद करते हैं. एक्ट्रेस पलक क्वीन का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, उस गाने का टाइटल 'रहब शहरिया में' है. इस गाने के वीडियो में पलक बहुत ही सुंदर लग रही हैं. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि वह शीशा के सामने खुद निहारती नजर आ रही हैं और खूब मुस्कुरा रही हैं.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'रहब शहरिया में' पलव क्वीन अपनी खुशी का इजहार डांस करते हुए भी करती हैं. गाने का थीम है कि वह अपने पति के साथ शहर जाने वाली होती हैं और इसी बात को लेकर वह बहुत प्रसन्न होती हैं. जिसको वह गाने के जरिए बयां करती हैं. वहीं, अगर बात करें गाने के वीडियो क्वालिटी की तो वह बहुत ही शानदार है. लाइट से लेकर सेट तक सब बेहतरीन है. म्यूजिक वीडियो को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है.

इस भोजपुरी गाने (Bhojpuri Song Rahab Shahariya Mein) को को सिंगर खुशी कक्कड़ ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है. खुशी कक्कड़ ने जिस अंदाज में इस गाने को गाया है. वह हर किसी का दिल जीत लेगा. वहीं, खुशी की आवाज पर पलक क्वीन ने एक्टिंग बेहद कमाल की है. 'रहब शहरिया में' गाने को शुभदयाल सोहरा ने अपनी कमल से पिरोया है, उन्होंने इस गाने को लिखा हैं. जबकि, इस गाने को संगीत से आर्या शर्मा ने सजाया है. गाने के कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी और विष्णु कुमार हैं.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी का गजब गाना रिलीज हो गया, यही तो है 'ऑनलाइन गरिया देब'

यह म्यूजिक वीडियो (Rahab Shahariya Mein) एसआरके म्यूजिक (SRK Music) के यूट्यूब चैनल पर 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. इस गाने पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में देती हैं अपनी गानों से टक्कर, वहीं हैं सिंगर खुशी कक्कड़.

यह भी पढ़ें:धुन जबरदस्त, बीट्स मस्त...वीडियो में नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज

