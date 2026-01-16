पवन सिंह और आस्था सिंह की रोमांटिक जोड़ी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 'ओढ़निया ऐ गोरी' यूट्यूब पर हुआ वायरल

Pawan Singh and Aastha Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह जब भी कोई नया म्यूजिक वीडियो लेकर आते हैं, तो रिकॉर्ड टूटना तय माना जाता है. इस बार पवन सिंह ने भोजपुरी की लोकप्रिय अदाकारा आस्था सिंह के साथ अपना नया गाना रिलीज कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इस नई जोड़ी को देखकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है और यूट्यूब पर वीडियो ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. फैंस लगातार व्यूज की बाढ़ ला रहे हैं. आइए जानते हैं पवन सिंह के इस नए गाने की खास बातें.

पवन सिंह और आस्था सिंह की जोड़ी ने मचाया धमाल

पवन सिंह ने अपना नया गाना ‘ओढ़निया ऐ गोरी’ (Odhaniya Ae Gori) रिलीज कर दिया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ आस्था सिंह की जोड़ी नजर आ रही है, जिसकी हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. रोमांटिक म्यूजिक वीडियो ‘ओढ़निया ऐ गोरी’ में पवन सिंह और आस्था सिंह के डांस स्टेप्स को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

पवन सिंह और शिल्पी राज की आवाज

'ओढ़निया ऐ गोरी' रोमांटिक ट्रैक को पवन सिंह ने सिंगर शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह और आस्था सिंह के बीच की रोमांटिक बॉन्डिंग और कमाल के डांस स्टेप्स फैन्स का दिल जीत रहे हैं. गाने का म्यूजिक काफी शानदार है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है.

रिलीज के कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज

'ओढ़निया ऐ गोरी' गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखा है. जबकि इस गाने को प्रियांशु सिंह ने म्यूजिक दिया है. वहीं, इस गाने को DRS Music के यूट्यूब चैनल पर आज यानी 16 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. अभी अपलोड हुए 3 घंटे ही हुए तब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज इस गाने पर आ चुके है. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाने को लेकर पवन सिंह के फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

