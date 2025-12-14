Advertisement
Laughter Chefs शो में 'बिहारी' स्वाद का तड़का, ठेकुआ खाकर पवन सिंह बोले- अब 6 महीने तक नहीं खाऊंगा

Pawan Singh: पॉप्युलर टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ का सीजन 3 दर्शकों को कोफी पसंद आ रहा है. वही शो में एंटरनमेंट का तड़का लगाने के लिए भोजपुरी पावर स्टार पहुंचे. भोजपुरी गानों पर डांस कर पावर स्टार ने शेफ्स को भी डांस करने के लिए मजबूर कर दिया.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:15 AM IST

Pawan Singh in Laughter chefs show: पॉप्युलर टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ दर्शकों को काफी पसंद आता है. इसका हर एक एपिसोड अपने अनोखे अंदाज के लिए वायरल हो जाता है. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. लाफ्टर शेफ्स का शनिवार (13 दिसंबर) को आया एपिसोड काफी खास रहा, क्योंकि इसमें भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे. उन्होंने अपने अंदाज से सभी को इंप्रेस कर दिया. एपिसोड में रिक्शे पर बैठकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एंट्री हुई, वहां का माहौल बदल गया. अब शो में पवन सिंह पहुंचे हैं और शो खाना बनाने और अपनी कॉमेडी के लिए फेमस हैं तो डिश भी बिहार की ही बनेगी.

तेजस्वी प्रकाश के साथ मस्ती
शो में पवन सिंह ने भोजपुरी गानों पर भी डांस किया. जैसे ही भोजपुरी गाना बजा, वहां मौजूद शेफ्स भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएं. शो में पवन सिंह करण कुंद्रा की गर्लफेंड और ऑन-स्क्रीन पार्टनर तेजस्वी प्रकाश के साथ मस्ती करते नजर आए, जिसे देखकर दर्शक हंसने से खुद को नहीं रोक पाएं. शो में शेफ लरपाल सभी को गुड़ का ठेकुआ और बैंगन का चोखा बनाने के लिए कहते हैं, ये सुनकर सभी हक्के-बक्के रह जाते हैं. कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कृष्णा ने पवन सिंह की तारीफ की तो पवन सिंह भी खुद को नहीं रोक पाएं. पवन सिंह ने भी सभी शेफ्स, भारती और कृष्णा अभिषेक की तारीफ करते नजर आए. वही, शेफ्स द्वारा बनाए गए ठेकुआ को खाने के बाद पवन सिंह ने कहा कि अब वो कम से कम 6 महीने तक ठेकुआ नहीं खाने वाले. 

एपिसोड में बिहार के स्वाद की झलक
‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ के एपिसोड में दर्शकों को बिहार के स्वाद की झलक देखने को मिली. ‘गुड़ का ठेकुआ’ बिहार का प्रसिद्ध पकवान है, जो छठ पूजा में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. बैंगन का चोखा भी बिहार का लोकप्रिय डिश है, जिसे लिट्टी, रोटी या फिर दाल-चावल के साथ खाया जाता है. शो के माध्यम से पवन सिंह ने बिहार के डिश को पूरे देश में पहचान दिलाने का काम किया है. जिसने ठेकुआ का नाम नहीं सुना होगा या नहीं जानता होगा कि ये क्या है. अब वो भी इसके बारे में जान जाएगा.

लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन भी हीट
बता दें कि टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ का ये तीसरा सीजन है. पहले के तीन सीजन को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया है. सीजन 3 में अली गोनी के साथ जन्नत जुबैर, करण कुंद्रा के साथ तेजस्वी प्रकाश, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल, कृष्णा अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी कश्मिरा शाह, एल्विश यादव के साथ ईशा मालवीय, विवनय के साथ ईशा सिंह की जोड़ी धमाल मचा रही है. शो को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है. वहीं, जज के रूप में शेफ हरपाल मुख्य भूमिका में नजर आते हैं. भारती सिंह शो को होस्ट करती है. कुल मिलाकर ये शो लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है.

