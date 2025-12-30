Advertisement
'बेडरूम में राजा' ने मचाई सनसनी, पवन सिंह का आ गया अपर्णा मल्लिक संग रोमांस वाला म्यूजिक वीडियो

Pawan Singh and Aparnna Mallik: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी गायकी और अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. उनका नया रोमांटिक गाना ‘बेडरूम में राजा’ रिलीज होते ही यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 30, 2025, 11:14 PM IST

पवन सिंह और शिल्पी राज के नए गाने 'बेडरूम में राजा' ने मचाई सनसनी (Photo- वीडियो ग्रैब)
Pawan Singh Bhojpuri New Song: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नया गाना ‘बेडरूम में राजा’ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इंडस्ट्री में पवन सिंह के इस गाने को लेकर खूब बात हो रही है, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का टाइटल ही इतना बवाली है. पवन सिंह और शिल्पी राज के नए गाने 'बेडरूम में राजा' ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई हुई है. इस म्यूजिक वीडियो में अपर्णा मल्लिक संग पवन सिंह की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है.

दरअसल, 'बेडरूम में राजा' नोक-झोंक और रोमांस का जबरदस्त तड़का वीडियो है. गाना वीडियो में पवन सिंह के साथ ग्लैमरस एक्ट्रेस अपर्णा मल्लिक की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. इस म्यूजिक वीडियो में गाने का थीम एक पति-पत्नी के बीच की मीठी तकरार और रोमांस पर आधारित है. नीली साड़ी में अपर्णा की खूबसूरती और उनके किलर एक्सप्रेशन्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

इस म्यूजिक वीडियो की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है. 'बेडरूम में राजा' वीडियो में अपर्णा मल्लिक और पवन सिंह पति-पत्नी के किरदार में हैं. अपर्णा मल्लिक अपने पति से रोमांस को लेकर शिकायतें करती नजर आ रही हैं. दोनों के बीच की क्यूट तकरार और फिर रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है.

इस गाने को शिल्पी राज और पवन सिंह ने गाया है, दोनों की जुगलबंदी वाला यह गाना VGM Music के यूट्यूब चैनल पर 29 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. 'बेडरूम में राजा' गाने को रौशन सिंह विश्वास ने लिखा हैं. जबकि, संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है. वीडियो के निर्देशक बिभांशु तिवारी हैं.

मौसम बिगड़ने वाला है. साल 2026 लिख के रखा... विरोधी सब इस बार ऐसन जलाई की साल 2023 के याद वापस आ जाए, साल 2026 हिट है. दिल धक धक अभी से करता बॉस मजा आ गया. एक और फैन ने लिखा कि पवन भईया भोजपुरी इंडस्ट्री के राजा हैं, जो भी करते हैं उससे बवाल तांडव मचा रहता है. भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिओ हमारे पवन भईया के फैंस love you all fan's club.

यह भी पढ़ें: नए साल पर खेसारी लाल यादव का धमाका, 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' ने मचाया गदर

